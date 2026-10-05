Η βία κατά των υγειονομικών στο ΑΧΕΠΑ: 82 περιστατικά σε τέσσερα χρόνια

Δύο επιθέσεις κατά του υγειονομικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε μήνα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του θεραπευτηρίου. Συνολικά, από το 2022 έως και τον Αύγουστο του 2026, έχουν καταγραφεί 82 περιστατικά βίας σε γιατρούς και νοσηλευτές από ασθενείς και συνοδούς. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μηδενική ανοχή στο φαινόμενο.

Η έκταση του φαινομένου της βίας

Τα επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα σχετικά με τη βία κατά των υγειονομικών. Κατά μέσο όρο, δύο επιθέσεις καταγράφονται κάθε μήνα στο προσωπικό του νοσοκομείου. Αυτό μεταφράζεται σε 82 επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά βίας που έχουν σημειωθεί σε γιατρούς και νοσηλευτές από ασθενείς και τους συνοδούς τους, καλύπτοντας την περίοδο από το 2022 έως και τον Αύγουστο του 2026.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων περιστατικών, περιλαμβάνεται και μία περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης. Ωστόσο, η πραγματική διάσταση του προβλήματος ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς, όπως επισημαίνεται, δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά βίας, τόσο της λεκτικής όσο και της σωματικής, απέναντι στους υγειονομικούς.

Ημερίδα και στόχοι αντιμετώπισης

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια μιας ειδικής ημερίδας, η οποία επικεντρώθηκε στα περιστατικά βίας κατά των υγειονομικών την τελευταία τετραετία. Η διοργάνωση της ημερίδας πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η εδραίωση μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στο φαινόμενο της βίας που πλήττει το προσωπικό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μηδενική ανοχή στη βία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων

Την καταγραφή των περιστατικών αυτών αναλαμβάνει το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Το έργο του Τμήματος δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική καταγραφή των αριθμών, αλλά επεκτείνεται και στην ανάλυση λεπτομερών ποιοτικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα αξιοποιεί στοιχεία για το είδος της βίας, διακρίνοντας μεταξύ λεκτικής, σωματικής ή άλλης μορφής. Επίσης, καταγράφονται οι χώροι εκδήλωσης των περιστατικών, η ιδιότητα του θύτη, δηλαδή αν πρόκειται για ασθενή ή συνοδό, καθώς και η ιδιότητα του θύματος της επίθεσης, όπως γιατρός, νοσηλευτής ή άλλο προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί σε μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η υπεύθυνη του Τμήματος, Χριστίνα Τσιρωνά, υπογράμμισε τη σημασία της καταγραφής, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Ό,τι δεν μετριέται, δύσκολα αντιμετωπίζεται». Η ίδια τόνισε πως η βία οδηγεί σε συγκεκριμένες συνέπειες, υπογραμμίζοντας την αρνητική της επίδραση.

Ετήσια στοιχεία και υποκαταγραφή

Πιο αναλυτικά, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 έως τα τέλη Αυγούστου του 2026, έχουν καταγραφεί τα 82 περιστατικά βίας κατά υγειονομικών στο ΑΧΕΠΑ, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 24 περιστατικά ετησίως. Για την τρέχουσα χρονιά, έως και τον Αύγουστο, ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ανέρχεται στα 17.

Η υπεύθυνη του Τμήματος εκτιμά, βάσει αυτών των δεδομένων, ότι τα περιστατικά θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 26 έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, επανέλαβε την ανησυχία για την υποκαταγραφή των περιστατικών, τονίζοντας ότι οι πραγματικές επιθέσεις είναι περισσότερες από αυτές που φτάνουν στην επίσημη καταγραφή.

Είδη βίας που καταγράφονται

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν συγκεκριμένα είδη βίας που εκδηλώνονται κατά των υγειονομικών. Η λεκτική βία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή, με 50 καταγεγραμμένα περιστατικά σε βάθος τετραετίας. Αυτό υποδηλώνει μια συχνή έκθεση του προσωπικού σε προσβλητικές και απειλητικές λεκτικές συμπεριφορές.

Επιπλέον, σε 15 περιστατικά παρατηρήθηκε συνδυασμός λεκτικής και σωματικής βίας. Αυτά τα περιστατικά είναι ιδιαίτερα σοβαρά, καθώς περιλαμβάνουν τόσο την ψυχολογική πίεση της λεκτικής επίθεσης όσο και τη σωματική επαφή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή άλλες σωματικές βλάβες για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki