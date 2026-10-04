Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαιρετίζει την επιστροφή κειμηλίων από τη Βουλγαρία και στέλνει μήνυμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής ιερών και ιστορικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία. Η ικανοποίηση αυτή εκδηλώθηκε μέσω ανακοίνωσης που εκδόθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Φανάρι, με αφορμή τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια από μητροπόλεις και μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία υπάγονται στην πνευματική και κανονική του δικαιοδοσία. Παράλληλα, το Πατριαρχείο εξέφρασε την ελπίδα η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει παράδειγμα για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών και από άλλες χώρες, αναφερόμενο ειδικά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ικανοποίηση για τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων. Το Πατριαρχείο ενημερώθηκε για αυτή τη συμφωνία και εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων από τη Βουλγαρία.

Τα εν λόγω αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερα από εκατό χρόνια από ιερές μητροπόλεις και μονές που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοχές αυτές υπάγονται στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου. Η έναρξη αυτής της διαδικασίας θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση.

Ηθική τάξη και διεθνές δίκαιο

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως την αρχή της αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κειμηλίων που συνέβησαν τότε. Εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί σύντομα, επισημαίνοντας τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία αυτή.

Στην ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο κάνει επίκληση στην ηθική τάξη και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία των εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών και συμμαχικών χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, οι οποίες είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το Πατριαρχείο, επιβάλλει την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση της επιστροφής των κειμηλίων.

Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Στην ίδια ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπενθυμίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος είχε θέσει επίσημα το ζήτημα των κειμηλίων στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η παρέμβαση αυτή είχε γίνει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σόφια, πριν από μερικά χρόνια, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του θέματος για το Πατριαρχείο.

Το Πατριαρχείο δηλώνει τώρα ότι χαίρεται για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Συγχαίρει τις δύο κυβερνήσεις, τόσο για όσα έχουν ήδη γίνει, όσο και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν σχετικά με το θέμα της επιστροφής των ιερών και ιστορικών αντικειμένων.

Το μήνυμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Πέρα από την ικανοποίηση για την επιστροφή των κειμηλίων από τη Βουλγαρία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνδέει αυτή την εξέλιξη με το ευρύτερο αίτημα επαναπατρισμού πολιτιστικών θησαυρών. Εκφράζει την προσδοκία ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό άλλων πολιτιστικών θησαυρών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πατριαρχείο αναφέρεται συγκεκριμένα στα Γλυπτά του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας την ελπίδα ότι η αρχή της αποκατάστασης που σημειώνεται με τη Βουλγαρία θα λειτουργήσει ως προηγούμενο για την επιστροφή και άλλων σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην πατρίδα τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit