Στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός αγωνιστικού μετά από ατύχημα στην ανάβαση Αγρινίου

Ένας 31χρονος οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας, μετά από ατύχημα που είχε το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, στην οποία συμμετείχε ο νεαρός οδηγός. Οι γιατροί κρίνουν την κατάστασή του σοβαρή, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το ατύχημα και ο τραυματισμός

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, ενώ ο 31χρονος συμμετείχε στη 2η Ανάβαση Αγρινίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου στη δεύτερη στροφή της διαδρομής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Μετά τον απεγκλωβισμό του από το όχημα, ο 31χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις πρώτες απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Η νοσηλεία στη ΜΕΘ

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Ο 31χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι πληροφορίες από το Αγρίνιο επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτών των σοβαρών κακώσεων.

Μετά την αρχική περίθαλψη στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ακολούθησε η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Άρτας. Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Διερεύνηση των συνθηκών

Το ατύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή του Καστρακίου, όπου διεξαγόταν η 2η Ανάβαση Αγρινίου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος από την πορεία του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr