Μακελειό σε πάρτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έως 35 τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026, στην πόλη Βιέννη της Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια υπαίθριου πάρτι, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Τα τραγικά γεγονότα στη Βιέννη της Τζόρτζια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, στην πόλη Βιέννη της Τζόρτζια. Εκείνη την ώρα, ένα υπαίθριο πάρτι, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως εκδήλωση «Homecoming», είχε συγκεντρώσει πάνω από 1.000 άτομα, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI) επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έως 35 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του μακελειού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στο σημείο, επιτηρώντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την εκδήλωση.

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Dooly, Μπρετ Γουόλς, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 20 και 23 ετών, ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών. Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί για την τραγική απώλεια, ωστόσο τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο σερίφης της κομητείας Dooly, Κρεγκ Πίβι, δήλωσε ότι συνολικά 25 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τους 35. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Η εξέλιξη της επίθεσης και η αντίδραση του πλήθους

Ο σερίφης Κρεγκ Πίβι παρείχε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της επίθεσης, αναφέροντας ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εναντίον τουλάχιστον 50 ανθρώπων. Η επίθεση εκδηλώθηκε σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία απείχαν περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση του περιστατικού.

Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφεται η στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, όπου οι έντρομοι συμμετέχοντες προσπαθούν να διαφύγουν. Οι εικόνες δείχνουν ανθρώπους να πατούν ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκρατήσουν το πανικόβλητο πλήθος.

Η έρευνα των αρχών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση. Το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI) έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη της έρευνας, ενώ το γραφείο του FBI στην Τζόρτζια συνδράμει τις τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες σχετικά με πιθανούς υπόπτους που να εμπλέκονται στην επίθεση, ούτε έχει γίνει γνωστό το κίνητρο πίσω από αυτή την πράξη βίας. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki