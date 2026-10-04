Ένα σοβαρό περιστατικό βίας με ανήλικους σημειώθηκε στο Αίγιο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Δύο 15χρονοι δέχθηκαν επίθεση από ανήλικο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός. Η Αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει δύο άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και έχει σχηματίσει δικογραφία.

Η αρχική επίθεση

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 ετών, κινούνταν πεζοί σε σημείο του Αιγίου. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, τους πλησίασε ένα αυτοκίνητο. Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης ανήλικος.

Ο ανήλικος συνεπιβάτης φέρεται να εξύβρισε αρχικά τους δύο 15χρονους. Αμέσως μετά, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν από τους δύο ανήλικους που περπατούσαν. Στη συνέχεια, επιχείρησε να τον τραυματίσει χρησιμοποιώντας μαχαίρι, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η δεύτερη συμπλοκή και ο τραυματισμός

Λίγο αργότερα, οι δύο ανήλικοι που δέχθηκαν την αρχική επίθεση φέρεται να βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά, ο οδηγός του οχήματος πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο 15χρονους.

Ο ανήλικος που τραυματίστηκε από την επίθεση μεταφέρθηκε άμεσα σε Νοσοκομείο. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή πέρα από το γεγονός ότι έλαβε ιατρική φροντίδα.

Η αντίδραση της αστυνομίας

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και εμπλέκονται στην επίθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τις πράξεις τους.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τις κατηγορίες που προκύπτουν από την επίθεση και την απόπειρα τραυματισμού με μαχαίρι. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βίας.

Ευθύνες για την επίβλεψη ανηλίκου

Πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην επίθεση, η αστυνομία προχώρησε και σε περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του ανήλικου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Η κατηγορία αφορά την πλημμελή επίβλεψη του ανήλικου παιδιού τους.

Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τη νομική ευθύνη των γονέων για την επιτήρηση των ανήλικων τέκνων τους και την εξασφάλιση της ορθής συμπεριφοράς τους. Η δικογραφία αυτή θα εξεταστεί παράλληλα με την κύρια υπόθεση, αναδεικνύοντας τις πτυχές της οικογενειακής ευθύνης.

Η πορεία της υπόθεσης στη δικαιοσύνη

Η ολοκληρωμένη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία για το περιστατικό στο Αίγιο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συγκεκριμένα, η υπόθεση θα παραδοθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η εξέταση της υπόθεσης θα γίνει στην παράλληλη έδρα του Αιγίου, όπου και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες και η ποινική αντιμετώπιση των εμπλεκομένων, τόσο των ανηλίκων όσο και των γονέων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki