Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρονται να δείχνουν την παρουσία προποφόλης, μιας αναισθητικής ουσίας. Η ουσία αυτή εντοπίστηκε σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, προσθέτοντας ένα δυνητικά κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας από το τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εντοπισμός προποφόλης και αίτημα για νέο δείγμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανίχνευση προποφόλης στις τοξικολογικές εξετάσεις αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα. Η ουσία αυτή, γνωστή για τις αναισθητικές της ιδιότητες, εξετάζεται πλέον επισταμένα στο πλαίσιο της διερεύνησης των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Ο εντοπισμός της προποφόλης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή.

Προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα, το εργαστήριο έχει ζητήσει τη λήψη νέου δείγματος. Αυτό το αίτημα αποσκοπεί στη διενέργεια ποσοτικής ανάλυσης των ουσιών που έχουν εντοπιστεί, μια διαδικασία που θα προσφέρει πιο συγκεκριμένα δεδομένα για την ποσότητα της προποφόλης που ενδεχομένως υπήρχε στον οργανισμό του. Εάν οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώσουν την παρουσία της ουσίας, τότε αποδεικνύεται ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή.

Μαρτυρίες και τηλεφωνικές αναζητήσεις

Παράλληλα με τις εργαστηριακές αναλύσεις, οι Αρχές εξετάζουν μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μία νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο, προκειμένου να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία επιβεβαιώθηκε και από την αναισθησιολόγο που δέχθηκε την κλήση, η οποία διευκρίνισε ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την εν λόγω ουσία.

Επιπλέον, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου φέρεται να προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση για αντίδοτο στην ίδια ουσία. Τα στοιχεία αυτά προστίθενται στο σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το εύρημα στην καρδιά και οι ιστολογικές εξετάσεις

Εκτός από τις τοξικολογικές, ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και οι ιστολογικές εξετάσεις. Ένα εύρημα έχει εντοπιστεί στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που καθιστά τις ιστολογικές αναλύσεις εξαιρετικά σημαντικές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες συνήθως απαιτούν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους, αναμένονται με ενδιαφέρον από τον ανακριτή.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα στην καρδιά και εάν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής κατά το διάστημα πριν από τον θάνατό του στις 9 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών των θεραπειών αναφέρονται και υδροθεραπείες, των οποίων η πιθανή σχέση με το εύρημα εξετάζεται από τους ειδικούς.

Νέες μαρτυρικές καταθέσεις και άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν νέοι μάρτυρες στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι μάρτυρες αυτοί θα προέρχονται από τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός τους ήταν περισσότερος από εννέα. Έως τώρα έχουν καταθέσει εννέα άτομα, ενώ εκκρεμεί αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα στο περιστατικό.

Οι νέοι μάρτυρες αναμένεται να προκύψουν από τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές, καθώς και από την εξέταση συγκεκριμένων αναζητήσεων στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές από τις κατασχεμένες συσκευές. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων ενδέχεται να προκύψουν και νέα πρόσωπα που μπορεί να κληθούν από τον ανακριτή για κατάθεση.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και οι αντιδράσεις της γιατρού

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου στο ιατρείο του Κολωνακίου έφερε και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή. Ο 62χρονος επιβεβαίωσε ότι μεσολάβησε για το ραντεβού της κατηγορούμενης γιατρού με τον ερμηνευτή και ότι συνεργαζόταν μαζί της. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που φέρεται να έδωσε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό, στο ερώτημά του γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 62χρονου, στις πέντε παρά δέκα έστειλε ένα μήνυμα ρωτώντας «εντάξει ο Γιώργος;», χωρίς να λάβει απάντηση, οπότε και τηλεφώνησε. Η γιατρός φέρεται να του είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πήγε μαζί του, απάντησε ότι «έχει πελάτισσα». Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε πως η 56χρονη γιατρός ήταν ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας και δεν του έδωσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Επιπλέον, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα αίτημα στον ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις, με σκοπό να διακριβωθεί τι ακριβώς είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες Αρχές σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki