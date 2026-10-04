Σε όλα τα 11 θεραπευτήρια του ίδιου ομίλου επεκτείνει τους ελέγχους ο ΕΟΠΥΥ, μετά τις διαπιστώσεις για λειτουργία ογκολογικού τμήματος και διενέργεια χημειοθεραπειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών θα αναζητήσει τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο στον ΕΟΠΥΥ όσο και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Διευρυμένοι έλεγχοι και το εύρος της έρευνας

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται η συνταγογράφηση φαρμάκων και η διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι ευθύνες για τη λειτουργία της μονάδας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σταμάτης Πουλής, δήλωσε ότι οι έλεγχοι επεκτείνονται στις υπόλοιπες μονάδες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για κάθε θεραπευτήριο θα εξαρτηθούν από τα ευρήματα, τονίζοντας πως «δεν σημαίνει ότι όλα αναγκαστικά θα σφραγιστούν». Σύμφωνα με τον ίδιο, στην κλινική της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 46 άνθρωποι, ενώ συνολικά στα θεραπευτήρια του ομίλου περίπου 300. Η ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας των ασθενών αποτελεί λόγο για τον οποίο έχει δοθεί μεταβατικό διάστημα πριν από τη σφράγιση της συγκεκριμένης κλινικής.

Σοβαρές παρατυπίες από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ, ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, η λειτουργία του οποίου δεν προβλεπόταν στην άδεια της κλινικής. Την εποπτεία είχε πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς έγγραφη σύμβαση συνεργασίας με τη μονάδα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και απουσία λειτουργούσας ΜΕΘ, παρότι αυτή ήταν υποχρεωτική βάσει της δυναμικότητας της κλινικής. Η Αρχή κατέγραψε επίσης ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για αποζημιώσεις νοσηλειών: σε δείγμα περιστατικών, οι διαγνώσεις εισαγωγής δεν αφορούσαν κακοήθεια, ενώ κατά τη νοσηλεία χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Διερεύνηση ευθυνών και των ελεγκτικών υπηρεσιών

Η διερεύνηση αφορά και τη στάση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΑΔ, έλεγχος της Περιφέρειας το 2025 είχε καταγράψει υποστελέχωση, χωρίς να περιλάβει την ύπαρξη του μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος. Παρά προηγούμενη εισήγηση διακοπής λειτουργίας και ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές του 2026, η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί.

Παρέμβαση της δικαιοσύνης

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής διερεύνησης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις υπεύθυνοι της κλινικής και εμπλεκόμενα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr