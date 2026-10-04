Υπόθεση Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν έναν μήνα μετά το μοιραίο περιστατικό. Τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών του εξετάσεων, τα οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, δείχνουν την παρουσία αναισθητικής ουσίας, της προποφόλης.

Το εύρημα της προποφόλης και οι επιπτώσεις

Η ανεύρεση προποφόλης στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή αποτελεί ένα σημαντικό εύρημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κλειδί για την αποσαφήνιση των αιτιών του θανάτου του. Αυτό το στοιχείο ενοχοποιεί τη γιατρό της Καρνεάδου, η οποία είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Εάν το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιωθεί και επίσημα, η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέα διάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δωμάτιο όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, ενώ η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης δεν απαιτεί τη χορήγηση μέθης.

Αναμένονται νέοι μάρτυρες στην υπόθεση

Εν τω μεταξύ, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να παρουσιαστούν νέοι μάρτυρες εντός της ερχόμενης εβδομάδας, οι οποίοι φέρεται να ήταν παρόντες στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν συνέβη το περιστατικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν εκεί ήταν περισσότερα από εννέα.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταθέσει εννέα άτομα στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, εκκρεμεί το αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πώς θα προκύψουν οι νέοι μάρτυρες

Οι νέοι μάρτυρες αναμένεται να προκύψουν από τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές που έχουν κατασχεθεί. Επίσης, θα εξεταστεί εάν έχουν πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές από αυτές τις συσκευές, οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων ενδέχεται να προκύψουν και νέα πρόσωπα που θα κληθούν από τον ανακριτή.

Αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Τη Δευτέρα, αναμένεται να καταθέσει αίτημα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή, ζητώντας συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις. Στόχος είναι να διακριβωθεί τι ακριβώς είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες Αρχές σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Με πληροφορίες από: reader.gr