Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 50χρονος κυνηγός σε δύσβατη περιοχή

Τραγική κατάληξη είχε ένα κυνήγι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας, καθώς ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για κυνήγι, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 50χρονος, ενώ βρισκόταν για κυνήγι στα ορεινά Άγραφα, αισθάνθηκε ξαφνικά έντονο σφίξιμο στο στήθος. Λίγο αργότερα, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, αφήνοντας σε απόγνωση τον 37χρονο που τον συνόδευε στην εξόρμηση.

Ο συνοδός του 50χρονου ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, καλώντας το 112 γύρω στις 11:30 το πρωί της ίδιας ημέρας. Η κλήση κινητοποίησε αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως την προετοιμασία για την προσέγγιση του σημείου όπου βρισκόταν ο άτυχος άνδρας.

Επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατο σημείο

Η επιχείρηση διάσωσης αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες, καθώς το σημείο όπου είχε καταρρεύσει ο 50χρονος χαρακτηριζόταν ως εξαιρετικά δύσβατο. Πυροσβέστες και αστυνομικοί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να προσεγγίσουν τον άνδρα, διασχίζοντας δύσκολο έδαφος.

Μετά από επίμονες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στον 50χρονο και να τον μεταφέρουν σε ασθενοφόρο που περίμενε σε προσβάσιμο σημείο του δρόμου. Η μεταφορά του ήταν χρονοβόρα και απαιτητική λόγω των συνθηκών.

Η διαπίστωση του θανάτου

Δυστυχώς, παρά τις άμεσες ενέργειες και τις προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση του 50χρονου ήταν μη αναστρέψιμη. Κατά την άφιξή του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr