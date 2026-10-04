Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φέρεται να έδειξαν την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή. Η ανίχνευση αυτής της αναισθητικής ουσίας, που χρησιμοποιείται και για την πρόκληση μέθης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα μαρτυρικές καταθέσεις και ηλεκτρονικά δεδομένα, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν νέα πρόσωπα για κατάθεση.

Η ανίχνευση προποφόλης και η σημασία της

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκε προποφόλη, μια αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται και για την πρόκληση μέθης. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται από την αρχή ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, η ανίχνευση της ουσίας στον οργανισμό του δημιουργεί νέα δεδομένα στην υπόθεση, καθώς φαίνεται να αποδεικνύεται ότι είχε γίνει μέθη.

Καταθέσεις που έρχονται σε αντίθεση με την υπεράσπιση

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση αναισθησιολόγου, σύμφωνα με την οποία η 56χρονη γιατρός επικοινώνησε μαζί της το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Η γιατρός φέρεται να ρώτησε εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, διευκρινίζοντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Επιπλέον, νοσηλεύτρια του ιατρείου της οδού Καρνεάδου φέρεται να κατέθεσε ότι η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της προποφόλης. Αυτές οι καταθέσεις εργαζομένων φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η κατηγορούμενη γιατρός.

Η έρευνα των αρχών και οι επόμενες κινήσεις

Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι βρίσκονταν στο ιατρείο του Κολωνακίου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου και τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα άτομα, όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ημέρα βρίσκονταν στον χώρο περισσότερα πρόσωπα. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται να κληθούν και άλλοι μάρτυρες τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, εκκρεμεί αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε πραγματοποιήσει και τη μέτρηση της κεταμίνης στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου. Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

Ηλεκτρονικά δεδομένα και ιστολογικές εξετάσεις στο μικροσκόπιο

Πρόσθετα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές και την εξέταση των ηλεκτρονικών δεδομένων που έχουν κατασχεθεί. Οι ερευνητές αναμένεται να ελέγξουν, μεταξύ άλλων, διαδικτυακές αναζητήσεις και τη χρήση εφαρμογών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν επιπλέον πρόσωπα ή πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του, μεταξύ άλλων και τις υδροθεραπείες, κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit