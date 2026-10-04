Σαρωτική νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Όλντενμπουργκ με 113-60

Η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην Όλντενμπουργκ, επικρατώντας με το συντριπτικό 113-60. Η διαφορά των 53 πόντων άγγιξε το «double score», αναδεικνύοντας την απόλυτη κυριαρχία των Βαυαρών στον αγώνα. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Άντον Γκαβέλ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η απόλυτη κυριαρχία της Μπάγερν

Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση, φτάνοντας κοντά στο να διπλασιάσει το σκορ της αντιπάλου της. Το τελικό 113-60 μαρτυρά την σαρωτική της υπεροχή, με τη διαφορά να φτάνει τους 53 πόντους. Παρά τους επτά πόντους που έλειψαν για ένα κανονικό «double score», το +53 είναι από μόνο του εντυπωσιακό.

Αυτή η επικράτηση αποτελεί την τρίτη νίκη της Μπάγερν Μονάχου σε ισάριθμα ματς του γερμανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά της σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, διατηρώντας το αήττητο σερί της.

Το καθοριστικό δεύτερο δεκάλεπτο

Η Μπάγερν Μονάχου «πάτησε το πόδι στο γκάζι» κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 40-13, το οποίο ήταν καθοριστικό για να πάρει η διαφορά τόσο μεγάλες διαστάσεις. Αυτή η περίοδος του αγώνα άλλαξε εντελώς τη ροή του παιχνιδιού, δίνοντας ένα τεράστιο προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η επιθετική παραγωγικότητα των Βαυαρών, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική άμυνα στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, επέτρεψε στη Μπάγερν να δημιουργήσει μια ασφαλή διαφορά, την οποία διατήρησε και αύξησε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Από πλευράς Μπάγερν Μονάχου, οι Γουάσινγκτον και Ντα Σίλβα αναδείχθηκαν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας. Ο Γουάσινγκτον σημείωσε 19 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από τρίποντα, ενώ ο Ντα Σίλβα πρόσθεσε 17 πόντους, με ένα τρίποντο. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική για την επίτευξη του υψηλού σκορ.

Στη λίστα των σκόρερ των νικητών, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Άντον Γκαβέλ, περιλαμβάνονται επίσης οι Τίμαν με 15 πόντους, Γκιφάι με 10 πόντους (2 τρίποντα), Τζέσουπ με 10 πόντους (2 τρίποντα) και Γιοκουμπάιτις με 10 πόντους (1 τρίποντο). Ακολούθησαν οι Λούτσιτς με 7 πόντους (1 τρίποντο), Φόιγκτμαν με 7 πόντους, Γιένσεν με 6 πόντους, Χόλατζ με 5 πόντους, Ομπστ με 5 πόντους (1 τρίποντο) και Μπάλντγουιν με 2 πόντους, δείχνοντας μια ομαδική προσπάθεια στην επίθεση.

Η πρώτη ήττα για την Όλντενμπουργκ

Για την Όλντενμπουργκ, αυτή η αναμέτρηση σήμανε την πρώτη της ήττα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής, η ομάδα είχε σημειώσει τρεις νίκες, διατηρώντας ένα θετικό ρεκόρ. Ο Ζάκαρι Έσμινγκερ ξεχώρισε από την πλευρά της Όλντενμπουργκ, σημειώνοντας 16 πόντους.

Η ομάδα της Όλντενμπουργκ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δυνατή Μπάγερν, η οποία δεν της άφησε περιθώρια αντίδρασης, ειδικά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο. Παρόλα αυτά, η πορεία της στο πρωτάθλημα παραμένει θετική, με τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Το ρεκόρ των ομάδων στο πρωτάθλημα

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η Μπάγερν Μονάχου διατηρεί το αήττητο σερί της, έχοντας σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αντίθετα, η Όλντενμπουργκ γνώρισε την πρώτη της ήττα, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται πλέον σε τρεις νίκες και μία ήττα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta