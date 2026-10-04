Συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς να καταθέτουν τις απολογίες τους. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε νέα στοιχεία που προκύπτουν από καταθέσεις και έγγραφα του ΕΚΑΒ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, λίγο πριν τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Η γραμμή άμυνας του 58χρονου γιατρού

Ο 58χρονος γιατρός, ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, ακολουθεί συγκεκριμένη γραμμή άμυνας με στόχο την αποφυλάκισή του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όπως αναφέρεται, «15 επώνυμοι με επιβαρυμένο οργανισμό επιβεβαιώνουν ότι δεν τους αναλάμβανα».

Η στρατηγική αυτή αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς από τις αρχές, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα στοιχεία αναμένονται να προστεθούν στον φάκελο.

Η απολογία της 56χρονης γιατρού και η ολιστική ιατρική

Από την πλευρά της, η 56χρονη γιατρός, στην απολογία της, περιγράφει αναλυτικά τη φιλοσοφία λειτουργίας του ιατρείου της. Υποστηρίζει ότι η ολιστική ιατρική εφαρμόζεται συμπληρωματικά και πως η ίδια δεν παρεμβαίνει στις διαγνώσεις ή στις θεραπείες που έχουν δοθεί από άλλους γιατρούς.

Όπως δήλωσε, «η ολιστική ιατρική ασχολείται με το σύνολο του οργανισμού ως όλον. Ασχολείται και με πράγματα που δεν φαίνονται, όπως τα συναισθήματα και η σκέψη, χωρίς να αποκλείεται όλο το οπλοστάσιο των ιατρικών εξετάσεων και των εξειδικευμένων εργαστηρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν αντιμετωπίζω κανέναν άνθρωπο ως πρωτόκολλο. Δέκα ίδιες διαγνώσεις, μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Αυτό δεν γίνεται με την κλασική ιατρική. Κανένας δεν ασχολείται με την πραγματική και βαθύτερη αιτία των διαγνώσεων. Η διάγνωση είναι μόνο μία φωτογραφική απεικόνιση μίας συγκεκριμένης στιγμής».

Επιπλέον, η 56χρονη γιατρός τόνισε: «Εγώ στο ιατρείο μου δεν παρεμβαίνω στις διαγνώσεις συναδέλφων, ούτε στις θεραπείες, ούτε στις ιατρικές εξετάσεις. Εγώ δρω συμπληρωματικά και παράλληλα, όταν κάποιος απευθυνθεί σε εμένα. Όταν προηγηθεί μία φυσική θεραπεία αποτοξίνωσης ή υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος, συνήθως αυτό βοηθά στη χημική θεραπεία του ασθενή και στο να εμφανίζει λιγότερες παρενέργειες. Ό,τι σας περιγράφω δεν αφορά την κλασική ιατρική. Αλλά η κλασική ιατρική το αναγνωρίζει».

Διαφορετικές περιγραφές για τη διακομιδή στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την απόφαση για τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η 56χρονη γιατρός υποστηρίζει στην απολογία της ότι επιβιβάστηκε πρώτη στο ασθενοφόρο με σκοπό να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήμουν η πρώτη που επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο προκειμένου να μεταβώ μαζί τους, ρωτώντας αρχικά αν μάλιστα θα τον μετέφεραν στον Ευαγγελισμό, το οποίο ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, ερώτηση στην οποία έλαβα αρνητική απάντηση διότι δεν εφημέρευε. Στην προσπάθειά μου να επιβιβαστώ, έλαβα αρνητική σύσταση από μία εκ των διασωστριών, η οποία μου ζήτησε να κατέβω».

Από την άλλη πλευρά, η διασώστρια του ΕΚΑΒ δίνει διαφορετική περιγραφή για το αν η γιατρός επιχείρησε να συνοδεύσει τον τραγουδιστή, ενώ ένα έγγραφο των διασωστών έχει επίσης μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Νέα στοιχεία και η έξωση από το ιατρείο

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται αποκαλυπτικά έγγραφα, καθώς και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων. Όλα τα στοιχεία αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η πληροφορία σχετικά με την έξωση από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit