Λήξη συναγερμού στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου ατόμου που ανέφερε την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για εκτεταμένους ελέγχους. Η έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα την άρση του συναγερμού και την αποκατάσταση της ομαλότητας.

Το τηλεφώνημα που προκάλεσε την κινητοποίηση

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Συγκεκριμένα, στις 16:49, ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε και δήλωσε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα εντός του κτιρίου του κοινοβουλίου. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε άμεση ανησυχία και την ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ο καλών δεν παρείχε καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά με τον χρόνο ή τον τρόπο που θα μπορούσε να εκραγεί ο υποτιθέμενος μηχανισμός. Η απουσία συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου για την έκρηξη ενέτεινε την ανάγκη για ταχύτατη και ενδελεχή αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κτιρίου και των ανθρώπων που ενδεχομένως βρίσκονταν εκεί.

Άμεση αντίδραση και παρουσία δυνάμεων ασφαλείας

Αμέσως μετά τη λήψη του τηλεφωνήματος, σήμανε συναγερμός και τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Στο κτίριο της Βουλής έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν τον αποκλεισμό της περιοχής και την περιφρούρηση του χώρου. Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο, έτοιμες να συνδράμουν σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κρινόταν απαραίτητο.

Για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση της απειλής, στο σημείο κλήθηκε και κατέφθασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Η παρουσία των ειδικών του ΤΕΕΜ ήταν καθοριστική για την πραγματοποίηση συστηματικών και λεπτομερών ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού, όπως είχε αναφερθεί στην απειλητική κλήση.

Εκτεταμένοι έλεγχοι με τη συνδρομή ειδικού σκύλου

Οι δυνάμεις του ΤΕΕΜ, σε συνεργασία με την αστυνομία, ξεκίνησαν μια εκτεταμένη έρευνα σε όλους τους χώρους του κτιρίου της Βουλής, καθώς και στις εξωτερικές του εγκαταστάσεις. Οι έλεγχοι ήταν σχολαστικοί και κάλυψαν κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένας εκρηκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με την απειλή.

Στην προσπάθεια εντοπισμού τυχόν ύποπτων αντικειμένων, συνέδραμε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της υπηρεσίας. Η εκπαίδευση αυτών των σκύλων τους καθιστά ικανούς να ανιχνεύουν εκρηκτικές ύλες, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας και αποτελεσματικότητας στις έρευνες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και μεθοδικότητα, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Λήξη συναγερμού και διερεύνηση του περιστατικού

Μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων ελέγχων, οι οποίοι διήρκεσαν αρκετή ώρα και κάλυψαν κάθε πιθανό σημείο, οι αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη του συναγερμού. Από τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ούτε βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή ήταν αβάσιμη.

Παρά τη λήξη του συναγερμού και την αποκατάσταση της ομαλότητας, το τηλεφώνημα παραμένει αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Στόχος είναι ο εντοπισμός του αγνώστου άνδρα που πραγματοποίησε την κλήση, καθώς και η διαλεύκανση των κινήτρων του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta