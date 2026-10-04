Νεκρός 50χρονος κυνηγός στην Ευρυτανία: Κατέρρευσε σε δύσβατη περιοχή στα Άγραφα

Τραγική κατάληξη είχε ένα κυνήγι στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία με σφίξιμο στο στήθος και κατόπιν έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό συνέβη σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά τις άμεσες προσπάθειες από Πυροσβέστες και Αστυνομικούς, ο θάνατός του διαπιστώθηκε κατά την άφιξή του στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας.

Τα γεγονότα της τραγωδίας στα ορεινά Άγραφα

Το μοιραίο περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος είχε επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, συμμετείχε σε κυνήγι στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, και ενώ βρισκόταν μαζί με έναν 37χρονο συνοδό, η υγεία του επιδεινώθηκε ξαφνικά και απρόσμενα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 50χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, συνοδευόμενη από σφίξιμο στο στήθος. Λίγο αργότερα, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, αφήνοντας τον 37χρονο σύντροφό του να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση σε ένα απομακρυσμένο και δύσκολο περιβάλλον.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών μετά την κλήση στο 112

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο 37χρονος που συνόδευε τον άτυχο κυνηγό, ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 πραγματοποιήθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της ίδιας ημέρας, του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, θέτοντας σε πλήρη συναγερμό την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Μετά την ενημέρωση, ξεκίνησε άμεσα μια συντονισμένη προετοιμασία για την προσέγγιση του σημείου όπου βρισκόταν ο 50χρονος. Ομάδες Πυροσβεστών και Αστυνομικών κινητοποιήθηκαν χωρίς καθυστέρηση, ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης με στόχο την παροχή βοήθειας στον άνδρα που είχε καταρρεύσει στα ορεινά της Ευρυτανίας.

Η πρόκληση του δύσβατου εδάφους για τους διασώστες

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσβατο, γεγονός που αποτέλεσε μία σημαντική πρόκληση για τις δυνάμεις διάσωσης. Η γεωμορφολογία της περιοχής των Αγράφων, με το απόκρημνο και δυσπρόσιτο έδαφος, δυσχέρανε σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των διασωστών στον 50χρονο άνδρα.

Παρά τις δυσκολίες, οι Πυροσβέστες και οι Αστυνομικοί κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να προσεγγίσουν το σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο κυνηγό. Η μεταφορά του από το δύσβατο περιβάλλον μέχρι το ασθενοφόρο, το οποίο περίμενε σε ένα πιο προσβάσιμο σημείο του δρόμου, απαιτούσε ιδιαίτερη επιμονή και φυσική αντοχή από το προσωπικό που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Διαπίστωση θανάτου και εντολή για νεκροψία – νεκροτομή

Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση και τις επίπονες προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση της υγείας του 50χρονου ήταν ήδη μη αναστρέψιμη. Όταν ο άνδρας έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, οι αρμόδιοι ιατροί διαπίστωσαν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του και τους οικείους του.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη, το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για το περιστατικό, έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του 50χρονου κυνηγού.

Με πληροφορίες από: Topontiki