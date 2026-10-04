Μία 54χρονη οδηγός ταξί καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Ο επιβάτης φέρεται να την έπιασε από τον λαιμό και να τη δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό της. Η επίθεση, που έλαβε χώρα λίγο μετά τη 01:00 στην οδό Δερμιδεσίου, ξεκίνησε έπειτα από ένα πρόβλημα στην πληρωμή της διαδρομής με κάρτα.

Η αρχή του επεισοδίου και το πρόβλημα με την πληρωμή

Η 54χρονη οδηγός ταξί περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της επίθεσης, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα». Όπως εξήγησε, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν έφτασε με τον 35χρονο επιβάτη στον προορισμό του, ο οποίος ήταν το σπίτι του. Εκείνος θέλησε να πληρώσει την κούρσα με κάρτα, αλλά δεν υπήρχε επαρκές σήμα για το κινητό τηλέφωνο της οδηγού, το οποίο χρησιμοποιούσε ως POS, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να μην μπορεί να ολοκληρωθεί.

Ο επιβάτης ζήτησε να μετακινηθούν λίγο πιο κάτω, αναζητώντας σημείο με σήμα. Η οδηγός ανέφερε ότι επί περίπου ένα τέταρτο προσπαθούσαν να βρουν σημείο όπου θα υπήρχε σήμα ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, η 54χρονη εξέφρασε την ανησυχία της ότι ο επιβάτης θα τσαντιζόταν, θα έφευγε και δεν θα την πλήρωνε.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η παρατήρηση

Τελικά, η οδηγός περιέγραψε ότι κατάφεραν να βρουν σήμα και να πραγματοποιηθεί η πληρωμή μέσω POS. Αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, η 54χρονη έκανε αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει τον 35χρονο επιβάτη στο σπίτι του. Κατά την επιστροφή, η οδηγός τού συνέστησε να έχει μαζί του μετρητά σε περίπτωση που παρουσιαστεί ξανά αντίστοιχο πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, η οδηγός ανέφερε ότι είπε στον επιβάτη: «Αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά».

Η βίαιη επίθεση μέσα στο ταξί

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της 54χρονης, η κατάσταση πήρε βίαιη τροπή. Η οδηγός περιέγραψε ότι ο 35χρονος αντέδρασε έντονα, άρχισε να χτυπά τα τζάμια του ταξί και την έπιασε από τον λαιμό, ακινητοποιώντας την πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Κατά την προσπάθειά της να ξεφύγει, έβαλε το χέρι της πίσω για να τον απωθήσει, αλλά εκείνος της κρατούσε το χέρι.

Ο επιβάτης στη συνέχεια τη δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας την αποκοπή τμήματός του. Η γυναίκα ανέφερε ότι ο 35χρονος την κρατούσε με δαγκωμένο το αυτί και το χέρι του στον λαιμό της, ενώ παράλληλα την απειλούσε. «Μου λέει αυτή την ατάκα: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”», δήλωσε η οδηγός.

Οι στιγμές τρόμου και η προσπάθεια διαφυγής

Η 54χρονη περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αντιμετώπισα έναν τρελό κανίβαλο, ένιωσα ότι έπαιζα σε ταινία». Πρόσθεσε ότι ένιωσε πως ήταν η τελευταία της μέρα, λέγοντας «ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω”, ότι εκείνη την ώρα είναι η τελευταία μου μέρα».

Στην προσπάθειά της να καλέσει σε βοήθεια και να διαφύγει, η οδηγός πάτησε επανειλημμένα την κόρνα και φώναζε «βοήθεια». Είχε ήδη ανοίξει την πόρτα του οχήματος, αλλά δεν μπορούσε να φύγει γιατί ο επιβάτης της είχε δαγκωμένο το αυτί. Προσπαθώντας να τραβήξει το κεφάλι της, η οδηγός πάλεψε να απεγκλωβιστεί από την επίθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos