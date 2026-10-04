Προϊστορικά βέλη χιλιάδων ετών αποκαλύφθηκαν από το λιώσιμο των πάγων στη Νορβηγία

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύφθηκαν στα βουνά της Νορβηγίας, καθώς το λιώσιμο των πάγων έφερε στο φως 48 προϊστορικά βέλη. Ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα εκτιμάται ότι έχουν ηλικία έως και 6.000 ετών, προσφέροντας νέα δεδομένα για την αρχαία ιστορία της περιοχής. Η ανακάλυψη αυτή, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Secrets of the Ice», προκαλεί ενθουσιασμό στους αρχαιολόγους, αλλά και ανησυχία για την ταχεία υποχώρηση των παγετώνων.

Νέα ευρήματα στα βουνά της Ινλαντετ

Η φετινή αποστολή του ερευνητικού προγράμματος «Secrets of the Ice» στα βουνά της Ινλαντετ, στην ανατολική Νορβηγία, υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν συνολικά 48 προϊστορικά βέλη, τα οποία παρέμεναν προστατευμένα κάτω από τον πάγο για χιλιάδες χρόνια. Η περιοχή αυτή, που μέχρι πρόσφατα ήταν καλυμμένη, πλέον συρρικνώνεται, αποκαλύπτοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Ορισμένα από τα βέλη που ανακαλύφθηκαν φέτος εκτιμάται ότι έχουν ηλικία μεταξύ 5.000 και 6.000 ετών. Αυτό το εύρος χρονολόγησης καθιστά τα ευρήματα εξαιρετικά σημαντικά για την κατανόηση της προϊστορικής ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή. Ο Espen Finstad, επικεφαλής του προγράμματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Φέτος βρήκαμε 48 προϊστορικά βέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ».

Η ηλικία και η διατήρηση των αρχαίων αντικειμένων

Η ανακάλυψη των βελών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των περίπου 20 ετών που βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Secrets of the Ice», οι ερευνητές είχαν εντοπίσει κυρίως αντικείμενα ηλικίας έως περίπου 2.000 ετών. Πολλά από αυτά τα προηγούμενα ευρήματα συνδέονταν με την εποχή των Βίκινγκ, ενώ πλέον η υποχώρηση των πάγων επιτρέπει την πρόσβαση σε πολύ παλαιότερα κατάλοιπα.

Ανάμεσα στα νέα ευρήματα περιλαμβάνονται αιχμές βελών κατασκευασμένες από σχιστόλιθο, οστά και κοχύλια μυδιών γλυκού νερού. Ένα από τα βέλη που βρέθηκαν φέτος, κατασκευασμένο από σχιστόλιθο, έχει διατηρήσει τμήμα του στελέχους του και η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ετών. Η διατήρηση των αντικειμένων κάτω από τον πάγο έχει επιτρέψει στους αρχαιολόγους να ανακτήσουν και οργανικά υλικά, όπως ξύλο, δέρμα και υφάσματα, καθώς και ρούχα, παπούτσια, κατάλοιπα αλόγων μεταφοράς και πέδιλα του σκι, τα οποία δύσκολα θα είχαν επιβιώσει υπό άλλες συνθήκες.

Ενδείξεις κυνηγιού ταράνδων και ο συνολικός αριθμός ευρημάτων

Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει πολλές ενδείξεις που συνδέονται με το κυνήγι ταράνδων, μια δραστηριότητα που πραγματοποιούνταν στα βουνά της περιοχής επί χιλιάδες χρόνια. Τα βέλη, μαζί με άλλα ευρήματα, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις πρακτικές επιβίωσης και τις τεχνικές κυνηγιού των προϊστορικών κοινοτήτων.

Με τις νέες ανακαλύψεις, οι ερευνητές έχουν πλέον ανακτήσει περισσότερες από 100 αιχμές και στελέχη βελών σε έναν από τους παγωμένους σχηματισμούς που μελετούν όλα αυτά τα χρόνια. Ο μεγάλος αριθμός των ευρημάτων υπογραμμίζει την ιστορική σημασία της περιοχής ως κέντρο ανθρώπινης δραστηριότητας και κυνηγιού.

Η ανησυχία για την ταχεία υποχώρηση των πάγων

Παρά τον ενθουσιασμό για τις νέες ανακαλύψεις, οι αρχαιολόγοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς ο πάγος υποχωρεί με ταχύ ρυθμό. Ορισμένες περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν καλυμμένες έχουν πλέον συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ μεγάλες εκτάσεις πάγου έχουν μετατραπεί σε πολύ μικρότερα τμήματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος των περιοχών που εξακολουθούν να κρύβουν αρχαιολογικά κατάλοιπα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι έχουν περιορισμένο χρόνο για να εντοπίσουν και να διασώσουν αντικείμενα που παρέμειναν παγωμένα για χιλιάδες χρόνια, πριν αυτά εκτεθούν και καταστραφούν.

Έκθεση των ευρημάτων στο Νορβηγικό Κέντρο Βουνού

Προκειμένου να μοιραστούν άμεσα αυτές τις σημαντικές ανακαλύψεις με το κοινό, ορισμένα από τα ευρήματα που έχουν ήδη ανακτηθεί εκτίθενται στο Νορβηγικό Κέντρο Βουνού. Η έκθεση πραγματοποιείται στο Λομ, λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψή τους, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά αυτά τα προϊστορικά αντικείμενα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta