Η FIA εξηγεί το χάος στον γύρο σχηματισμού του γκραν πρι Μπαχρέιν

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τον λόγο για τον οποίο πολλά μονοθέσια σταμάτησαν στην πίστα κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού. Οι πρωτοφανείς αυτές εικόνες προηγήθηκαν της εκκίνησης του γκραν πρι Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη στη Μαλαισία και συγκεκριμένα στην πίστα της Σεπάνγκ. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική σύγχυση, καθώς η εκκίνηση είχε ήδη επηρεαστεί από την καταρρακτώδη βροχή.

Το πρωτοφανές πρόβλημα στον γύρο σχηματισμού

Κατά τη διαδικασία του γύρου σχηματισμού, αρκετά μονοθέσια παρουσίασαν ξαφνική απώλεια ισχύος. Μεταξύ των οδηγών που αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον. Οι οδηγοί αυτοί φάνηκαν ουσιαστικά ανήμποροι να επιταχύνουν κανονικά σε διάφορα σημεία της πίστας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και ερωτήματα.

Η FIA ξεκαθάρισε μετά τον αγώνα ότι δεν επρόκειτο για μία σειρά ανεξάρτητων μηχανικών βλαβών. Αντίθετα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από έναν πρωτοφανή συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι εκδηλώθηκαν στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες της πίστας της Σεπάνγκ.

Οι ειδικές συνθήκες της πίστας και οι παράγοντες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIA, η αιτία της απώλειας ισχύος ήταν ο συνδυασμός τεσσάρων βασικών παραγόντων. Αυτοί περιλάμβαναν τις πολύ χαμηλές στροφές του κινητήρα, το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης στην πίστα, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε βρεγμένες συνθήκες, καθώς και την ιδιαίτερη διαμόρφωση των sectors της πίστας της Σεπάνγκ.

Η ανακοίνωση της FIA ανέφερε συγκεκριμένα: «Στον γύρο σχηματισμού πριν από το γκραν πρι Μπαχρέιν στη Μαλαισία, ένας πρωτοφανής συνδυασμός χαμηλών στροφών κινητήρα, συνθηκών χαμηλής πρόσφυσης, ρυθμίσεων διαχείρισης ενέργειας για βρεγμένο οδόστρωμα και της διαμόρφωσης των sectors της πίστας της Σεπάνγκ οδήγησε σε ακούσια απώλεια ισχύος σε έναν αριθμό μονοθεσίων».

Ο ρόλος του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού οδήγησαν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διαχείρισης των νέας γενιάς μονάδων ισχύος σε μία κατάσταση που ούτε η FIA ούτε οι κατασκευαστές είχαν συναντήσει προηγουμένως. Αυτό το σενάριο δεν είχε εμφανιστεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο προετοιμασίας των μονοθεσίων.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είχε εντοπιστεί ούτε από τη FIA ούτε από τις ομάδες κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή στους γύρους προς το grid. Αυτό υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση του συνδυασμού των παραγόντων που οδήγησαν στην απώλεια ισχύος.

Η άμεση αντιμετώπιση και η λύση

Το διάστημα κατά το οποίο η εκκίνηση του αγώνα είχε διακοπεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης αποδείχθηκε καθοριστικό. Αυτή η καθυστέρηση έδωσε στην FIA και στις ομάδες τον απαραίτητο χρόνο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πριν αρχίσει ο αγώνας.

Ως αποτέλεσμα, το Τεχνικό Τμήμα της FIA προχώρησε στην αφαίρεση του περιορισμού του ενεργειακού ορίου στα επηρεαζόμενα sectors. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού, η οποία διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης. Η ενέργεια αυτή επέτρεψε στις ομάδες να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στη μονάδα ισχύος πριν από την έναρξη του αγώνα, αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα κατά τη διάρκεια της κούρσας.

Έρευνα για το μέλλον

Παρά την άμεση επίλυση του προβλήματος, η FIA έχει δεσμευτεί να διεξαγάγει μια πλήρη έρευνα. Η έρευνα αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις ομάδες και τους κατασκευαστές μονάδων ισχύος. Στόχος είναι η λεπτομερής ανάλυση του περιστατικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοια προβλήματα δεν θα εμφανιστούν στο μέλλον και να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης ισχύος των μονοθεσίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta