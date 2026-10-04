Επίθεση 35χρονου σε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία: Της έκοψε το αυτί μετά από διαφωνία

Μια αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όταν ένας 35χρονος επιβάτης ταξί δάγκωσε και έκοψε το αυτί μιας 54χρονης οδηγού. Η γυναίκα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Η διαδρομή και η αρχική διαφωνία

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 35χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί στην περιοχή της Κυψέλης. Κάθισε πίσω από τη θέση του συνοδηγού και ζήτησε από την οδηγό να τον μεταφέρει στη Νέα Ιωνία. Κατά την άφιξη στον προορισμό, προέκυψε διαφωνία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.

Ο επιβάτης ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, ωστόσο η οδηγός τον ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε σύνδεση στο διαδίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο και το μηχάνημα πληρωμής δεν λειτουργούσε. Έτσι, αποφάσισαν να μεταβούν σε ένα ΑΤΜ της περιοχής, προκειμένου ο πελάτης να μπορέσει να βγάλει χρήματα και να πληρώσει με μετρητά.

Το φρενάρισμα και η έκρηξη του επιβάτη

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το ΑΤΜ, η σύνδεση στο διαδίκτυο αποκαταστάθηκε. Η οδηγός, αντιλαμβανόμενη ότι μπορούσε πλέον να ολοκληρωθεί η πληρωμή με κάρτα, πάτησε ξαφνικά φρένο για να σταματήσει το όχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 35χρονος επιβάτης να χάσει την ισορροπία του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του Τμήματος Νέας Ιωνίας, χτύπησε με δύναμη στο μπροστινό κάθισμα και έσπασαν τα γυαλιά του. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως τον εκνεύρισε έντονα, οδηγώντας στην κλιμάκωση της λογομαχίας σε σωματική επίθεση.

Η επίθεση και ο τραυματισμός της οδηγού

Αμέσως μετά τον εκνευρισμό του, ο 35χρονος έπιασε την οδηγό από το λαιμό, ακινητοποιώντας την στο κάθισμα του οδηγού. Στη συνέχεια, την δάγκωσε, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στο δεξί της αυτί, το οποίο και της έκοψε. Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με την 54χρονη να φέρει βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την επίθεση, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα. Η οδηγός ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, απ’ όπου και αποχώρησε αργότερα.

Σύλληψη και δικαστική πορεία του δράστη

Ο 35χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στο τμήμα, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα έγγραφο από γιατρό, το οποίο πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο 35χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή, στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki