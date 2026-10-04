Φωτιά σε δασική έκταση στο Σουφλί: Η πυρκαγιά πέρασε στον Έβρο από τη Βουλγαρία

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στον Δήμο Σουφλίου, στον Έβρο, αφού πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου, περίπου στις 12:30. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με τη συνδρομή του Δήμου Σουφλίου.

Επέκταση της πυρκαγιάς από τη Βουλγαρία

Μια δασική πυρκαγιά που μαινόταν κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, επεκτάθηκε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο ελληνικό έδαφος. Η φωτιά πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει πλέον σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, η οποία ανήκει στον Δήμο Σουφλίου του Έβρου. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ρούσσα και Μικρό Δέρειο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την επέκταση της πυρκαγιάς περίπου στις 12:30 το μεσημέρι. Η είδηση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή λόγω του δασικού χαρακτήρα της περιοχής και της διασυνοριακής προέλευσης της φωτιάς.

Μεγάλες δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνολικά, 60 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στην περιοχή του Σουφλίου. Στις επίγειες δυνάμεις περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Το έργο των πεζοπόρων τμημάτων και των πυροσβεστών υποστηρίζεται από 13 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μεταφέρουν νερό και εξοπλισμό στο μέτωπο της φωτιάς. Παράλληλα, από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Το ελικόπτερο συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ειδικά σε δύσβατα σημεία, και στην υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, εκτός από το Πυροσβεστικό Σώμα, συνδράμει ενεργά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Σουφλίου κινητοποίησε τις δικές του δυνάμεις, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής. Η συνεισφορά των υδροφόρων είναι σημαντική για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Επιπλέον, στην περιοχή έχουν μεταφερθεί και επιχειρούν μηχανήματα έργου, καθώς και επιπλέον υδροφόρες από άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια αποσκοπεί στον ταχύτερο δυνατό περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, προστατεύοντας τη δασική έκταση και τις γύρω περιοχές.

Προληπτική ετοιμότητα στον Έβρο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου, συμπεριλαμβανομένου του Σουφλίου, βρίσκονταν ήδη σε αυξημένη επιφυλακή πριν από την επέκταση της πυρκαγιάς στο ελληνικό έδαφος. Αυτή η προληπτική ετοιμότητα οφειλόταν στο γεγονός ότι οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά που έκαιγε στη Βουλγαρία ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, υποδηλώνοντας την κλίμακα του φαινομένου και τον κίνδυνο επέκτασης.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για τον πλήρη περιορισμό της πυρκαγιάς. Στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω επέκτασης και η διασφάλιση της ασφάλειας της δασικής έκτασης και των κατοικημένων περιοχών, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos