Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή: Σε εξέλιξη έρευνα από το ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο κτήριο της Βουλής, καθώς άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας. Η ειδοποίηση αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί εκτεταμένο έλεγχο.

Η ειδοποίηση για έκρηξη

Το απόγευμα της Κυριακής, οι αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής. Ο άγνωστος που πραγματοποίησε την κλήση, προειδοποίησε για επικείμενη έκρηξη βόμβας εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου. Η κλήση αυτή προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε είπε πως θα σημειωθεί έκρηξη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η προειδοποίηση αυτή αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν την κατάσταση.

Η απουσία συγκεκριμένων στοιχείων

Ο άγνωστος που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Αυτό το στοιχείο καθιστά την κατάσταση πιο σύνθετη για τις αρχές, καθώς δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε θα μπορούσε να εκδηλωθεί η απειλή.

Επιπλέον, ο καλών δεν ανέφερε το ακριβές σημείο τοποθέτησης της βόμβας. Η έλλειψη αυτών των κρίσιμων πληροφοριών απαιτεί έναν πιο γενικευμένο και ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου, τόσο εντός όσο και εκτός των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, σήμανε συναγερμός στις αρχές. Άμεσα στο σημείο έφτασε κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι άνδρες του ΤΕΕΜ βρίσκονται στη Βουλή για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του κτηρίου.

Η παρουσία του ΤΕΕΜ είναι καθοριστική σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς διαθέτουν την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για την αντιμετώπιση πιθανών εκρηκτικών μηχανισμών. Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη, αντανακλώντας την προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια των δημοσίων κτηρίων και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτά.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος

Στο κτήριο της Βουλής πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει επισταμένη οπτική επιθεώρηση όλων των χώρων, με στόχο τον εντοπισμό οποιουδήποτε ύποπτου αντικειμένου ή σημείου που θα μπορούσε να υποδεικνύει την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι έρευνες διεξάγονται τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής, καλύπτοντας κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί κάτι ύποπτο. Οι πυροτεχνουργοί εξετάζουν με προσοχή κάθε γωνιά, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας για την αποτελεσματική διερεύνηση της απειλής.

Μέτρα ασφαλείας

Παρά τον συναγερμό και την παρουσία του ΤΕΕΜ, δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αποκλεισμός δρόμων γύρω από το κτήριο της Βουλής. Αυτό υποδηλώνει ότι, προς το παρόν, οι αρχές εκτιμούν πως η κατάσταση δεν απαιτεί τόσο εκτεταμένα μέτρα που θα επηρέαζαν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση. Η προτεραιότητα είναι η πλήρης διασφάλιση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου και η εξακρίβωση της αξιοπιστίας της απειλής που δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Reader