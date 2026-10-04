Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών

Μία μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, σε αγροτοδασική έκταση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην αποστολή επείγοντος μηνύματος μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τρεις οικισμούς.

Το μήνυμα, που εστάλη περίπου στις 17:00, καλούσε όσους βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή τους μετακίνηση. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεσή της.

Επείγουσα ειδοποίηση για εκκένωση

Περίπου στις 17:00 της Κυριακής, η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους των οικισμών Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα. Η οδηγία ήταν σαφής: οι κάτοικοι έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές τους.

Το κείμενο της ειδοποίησης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο». Η ειδοποίηση καλούσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στα Μεταξάτα της Κεφαλονιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 19 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με πέντε οχήματα.

Επιπλέον, στο πεδίο της μάχης με τις φλόγες βρίσκεται και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, προερχόμενη από την 16η ΕΜΟΔΕ. Από αέρος, στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Συνδρομή από τοπικούς φορείς

Πέρα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά συνδράμουν και τοπικοί φορείς. Μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν τεθεί στη διάθεση των πυροσβεστών, ενισχύοντας τις προσπάθειες.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Κεφαλονιάς κινητοποιήθηκε άμεσα, παρέχοντας επίσης υδροφόρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Ενώ η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Μεταξάτων, έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει νεότερη επιβεβαιωμένη ενημέρωση σχετικά με την έκταση του μετώπου της φωτιάς ή για την πλήρη εικόνα των πυροσβεστικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ενημερωθεί για το συμβάν περίπου στις 16:20 της 4ης Οκτωβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos