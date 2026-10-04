Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στα Μεταξάτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, στην Κεφαλονιά, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι αρχές καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, το οποίο ξέσπασε περίπου στις 16:20.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, μια περιοχή που συνδυάζει αγροτικές και δασικές ζώνες, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική. Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται με ακρίβεια στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς. Η είδηση της πυρκαγιάς κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Ο συναγερμός δόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου 2026, με την ώρα έναρξης να προσδιορίζεται γύρω στις 16:20. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης κρίθηκε απαραίτητη για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς σε μια περιοχή με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο του πύρινου μετώπου.

Επίγειες δυνάμεις και επιχειρήσεις

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μεταξάτα, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συνολικά, 19 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, επιχειρώντας με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης ομάδας, περιλαμβάνοντας μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, στο πεδίο των επιχειρήσεων έχουν σπεύσει και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά είναι απαραίτητα για τη μεταφορά νερού και εξοπλισμού, καθώς και για την υποστήριξη των πυροσβεστών στο έδαφος. Οι επίγειες δυνάμεις εργάζονται αδιάκοπα για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στην αγροτοδασική έκταση.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά, καθοριστική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, στοχεύοντας στα πιο ενεργά σημεία της φωτιάς και συμβάλλοντας στον περιορισμό της.

Παράλληλα με τα αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής επιχειρεί επίσης στην περιοχή. Το ελικόπτερο παρέχει υποστήριξη τόσο με ρίψεις νερού όσο και με την παροχή εποπτείας από αέρος, βοηθώντας στον συντονισμό των επίγειων δυνάμεων και στην καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης. Η συνδυασμένη δράση επίγειων και εναέριων μέσων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Κινητοποίηση και υποστήριξη από τοπικούς φορείς

Πέρα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σημαντική είναι και η συνδρομή από τους τοπικούς φορείς. Ο Δήμος Κεφαλονιάς κινητοποιήθηκε άμεσα, θέτοντας στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων υδροφόρες. Αυτές οι υδροφόρες είναι ζωτικής σημασίας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων νερού και την αδιάκοπη παροχή του στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Επιπρόσθετα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχουν ενεργή υποστήριξη. Η συνδρομή τους είναι καθοριστική για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την προσβασιμότητα σε δύσκολα σημεία, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή Μεταξάτα της Κεφαλονιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader