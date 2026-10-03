Νέα στοιχεία και καταγγελίες έρχονται στο φως γύρω από την 56χρονη γιατρό που κατηγορείται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γιατρός φέρεται να χρησιμοποιούσε πρακτικές που εκτείνονταν πέρα από τις ιατρικές υπηρεσίες, κάνοντας αναφορές σε «προηγούμενες ζωές» και «αύρες». Παράλληλα, η σκηνή του The Voice γέμισε με τη μουσική και τις αναμνήσεις του αδικοχαμένου τραγουδιστή, σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα.

Καταγγελίες για «μαύρη αύρα» και μη ιατρικές πρακτικές

Νέες καταγγελίες αναδύονται σχετικά με την 56χρονη γιατρό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μια γυναίκα που είχε επισκεφθεί το ιατρείο της, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, περιέγραψε σε τηλεοπτική εκπομπή πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, δεν περιορίζονταν σε καθαρά ιατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η 56χρονη γιατρός φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή της για να συζητά ακόμη και για την «προηγούμενη ζωή» των ατόμων που την επισκέπτονταν. Επιπλέον, φέρεται να έκανε αναφορές στην «αύρα» των ασθενών της και να τους κατεύθυνε σε συγκεκριμένο κατάστημα που πουλούσε κρυστάλλους και ενεργειακές πέτρες.

«Διαγνώσεις» για μετεμψύχωση και ενεργειακές πέτρες

Η γυναίκα που κατέθεσε τη μαρτυρία της περιέγραψε συγκεκριμένα περιστατικά από την επίσκεψή της στο ιατρείο. Ανέφερε ότι η γιατρός πήρε την πρωτοβουλία να τους ενημερώσει, μέσω του προγράμματος στον υπολογιστή της, για το τι ήταν στην «προηγούμενη ζωή» τους. Στη δική της περίπτωση, η 56χρονη φέρεται να της είπε ότι ήταν ένας άνδρας στη Λατινική Αμερική, ο οποίος είχε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, παίρνοντας χρήματα από τους πλούσιους και δίνοντάς τα στους φτωχούς.

Μέσω του ίδιου προγράμματος, η 56χρονη φέρεται να προέβαινε σε ένα είδος «ψυχογραφήματος», βλέποντας στον υπολογιστή τον «εσωτερικό κόσμο» των ανθρώπων, σαν ακτινογραφία. Αυτή η «ακτινογραφία» είχε μία σκιά, την οποία η γιατρός χαρακτήριζε ως «αύρα». Στη δική της περίπτωση, η αύρα φέρεται να ήταν «μαύρη». Αφού της είπε ότι η αύρα της ήταν μαύρη, η γιατρός φέρεται να την παρέπεμψε σε συγκεκριμένο κατάστημα, έναντι του ποσού των 300 ευρώ, με το οποίο, κατά τη μαρτυρία της, συνεργαζόταν.

Η ειδικότητα της γιατρού και οι συνεργασίες της

Η ίδια γυναίκα αναφέρθηκε και σε όσα, όπως υποστηρίζει, της είχε πει η 56χρονη σχετικά με την ιατρική της ειδικότητα. Συγκεκριμένα, η γιατρός φέρεται να είχε δηλώσει ότι ήταν γυναικολόγος, έχοντας ολοκληρώσει κανονικά την ειδικότητά της και την είχε δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο. Ωστόσο, την απέσυρε γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την ολιστική ιατρική, καθώς, όπως υποστήριξε, οι δύο αυτές ειδικότητες δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν.

Το κατάστημα στο οποίο παραπέμπονταν οι πελάτες της γιατρού, φέρεται να βρισκόταν δίπλα στο ιατρείο της και διέθετε κρυστάλλους, ενεργειακές πέτρες και άλλα παρόμοια αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα οι πελάτες τα αγόραζαν και τα κρατούσαν σε κάποιον χώρο στο σπίτι τους ή τα έπιαναν, με σκοπό να τους φτιάχνουν την ψυχολογία. Στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και η συνεργασία της 56χρονης με έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη στο The Voice

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση, η σκηνή του The Voice γέμισε με τη μουσική των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Η μία επιτυχία ακουγόταν μετά την άλλη, ερμηνευμένη με σεβασμό και εμφανή συγκίνηση από τους συμμετέχοντες.

Την έναρξη της εκπομπής ανέλαβαν ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο Καπουτζίδης, μάλιστα, είχε δηλώσει πως δεν άντεχε να «σηκώσει» όλο αυτό το βάρος, αφήνοντας τις εισαγωγές στον Λιανό. Καθένας από τους παρευρισκόμενους που πήρε το μικρόφωνο είχε να διηγηθεί μια ξεχωριστή ιστορία για τον τραγουδιστή, γεμίζοντας τη σκηνή με αναμνήσεις τόσο από το The Voice, όσο και από προσωπικές στιγμές.

Αναμνήσεις και υποσχέσεις από τους συντελεστές

Στο αφιέρωμα συμμετείχαν και μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες η Κατερίνα Στανίση, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Nivo. Ο Γιώργος Λιανός, στην έναρξη της εκπομπής, δήλωσε: «Απόψε το Voice τραγουδάει Μαζωνάκη. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και τραγούδια που τα ζούμε. Που έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας. Πίσω από πολλά υπάρχει μια φωνή, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε θα σταματήσουμε για λίγο τον χρόνο. Βρίσκονται κοντά μας άνθρωποι που έχουν σχέση με τη μουσική του. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, άκουσα μια φωνή στο ακουστικό να μου λέει: «είσαι λίγο σφιγμένος». Και όντως, νιώθω λίγο σφιγμένος».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης συμπλήρωσε τα λόγια του Λιανού, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του: «Ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Σκεφτόμουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόμουν να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν όμως ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε. Ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis