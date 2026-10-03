Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια σχολείου που είχε υποστεί ανακοπή

Έφυγε από τη ζωή η Βασιλική-Μαρία Τζούβελη, η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου στην Ηλιούπολη, η οποία νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο θάνατός της προκαλεί βαθιά θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, καθώς και στους μαθητές και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Το χρονικό της ανακοπής

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης είχε καταρρεύσει στον δρόμο, έξω από σχολείο της περιοχής, ένα πρωινό της 22ας Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα εκδηλώνονταν έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα στην Αττική.

Την ώρα του περιστατικού, είχε σημειωθεί πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Η γυναίκα κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της. Οι πρώτες πληροφορίες είχαν συνδέσει χρονικά τα δύο γεγονότα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι η εκπαιδευτικός χτυπήθηκε από κεραυνό ή ότι η ανακοπή προκλήθηκε από τον ισχυρό κρότο.

Άμεση κινητοποίηση για βοήθεια

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Στην προσπάθεια ανάνηψης συμμετείχε και νοσηλευτής σχολείου της περιοχής.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της 50χρονης ήταν εξαιρετικά σοβαρή και ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Η μάχη στο νοσοκομείο

Η 50χρονη έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς ζωτικά σημεία. Παρόλα αυτά, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργία της. Αμέσως μετά, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Για ημέρες, οι γιατροί έδιναν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Τελικά, όμως, η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου στην Ηλιούπολη κατέληξε.

Θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα

Ο θάνατος της Βασιλικής-Μαρίας Τζούβελη προκάλεσε βαθιά θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, καθώς και στους μαθητές και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αγωνία την πορεία της υγείας της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr