Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω

Λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες απομένουν για την αλλαγή ώρας του 2026, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει στη χειμερινή ώρα. Η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής ώρας για το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν κατά μία ώρα πίσω, δείχνοντας ξανά 03:00.

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα

Η αλλαγή αυτή θα λάβει χώρα τη νύχτα του Σαββάτου 24 προς Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Για όσους αναρωτιούνται κάθε Οκτώβριο προς ποια κατεύθυνση μετακινούνται οι δείκτες, αυτή τη φορά η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «πίσω». Η επίσημη ώρα στην Ελλάδα θα επιστρέψει στις 03:00 μόλις φτάσει 04:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο βράδυ θα διαρκέσει μία ώρα περισσότερο, καθώς το χρονικό διάστημα από τις 03:00 έως τις 04:00 επαναλαμβάνεται. Η φθινοπωρινή αλλαγή ώρας είναι εκείνη κατά την οποία οι πολίτες «κερδίζουν» μία ώρα.

Τι αλλάζει για τα ρολόγια

Η διαδικασία της αλλαγής ώρας τον Οκτώβριο είναι αντίστροφη από εκείνη που εφαρμόζεται τον Μάρτιο. Την άνοιξη, τα ρολόγια προχωρούν μπροστά για την έναρξη της θερινής ώρας, ενώ το φθινόπωρο γυρίζουν πίσω. Το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε για αυτή τη φθινοπωρινή μετάβαση είναι η αλλαγή από τις 04:00 στις 03:00.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος κοιμηθεί το βράδυ του Σαββάτου και ξυπνήσει την Κυριακή με βάση την ίδια ώρα του ρολογιού, θα έχει στη διάθεσή του μία επιπλέον ώρα σε σύγκριση με ό,τι θα συνέβαινε χωρίς την αλλαγή. Αυτό προσφέρει μια επιπλέον ώρα ύπνου ή ελεύθερου χρόνου.

Ρύθμιση συσκευών και προσοχή

Στις περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια. Αυτό συμβαίνει εφόσον είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και της ζώνης ώρας. Οι συσκευές αυτές θα προσαρμοστούν αυτόματα στη νέα ώρα.

Ωστόσο, προσοχή χρειάζονται κυρίως τα ρολόγια που λειτουργούν ανεξάρτητα και οι συσκευές που δεν διαθέτουν αυτόματο συγχρονισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ώρα πρέπει να διορθωθεί χειροκίνητα, μετακινώντας τους δείκτες κατά 60 λεπτά προς τα πίσω. Για όποιον έχει σημαντικό ραντεβού, ταξίδι ή εργασία το πρωί της Κυριακής, συνιστάται, για μεγαλύτερη ασφάλεια, να ελέγξει ότι η συσκευή που χρησιμοποιεί ως ξυπνητήρι έχει πράγματι περάσει στη νέα ώρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr