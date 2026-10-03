Η απολογία Θεοδωρόπουλου για τον θάνατο Μαζωνάκη: Διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγο

Ολόκληρη η απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του 58χρονου παθολόγου που έχει προφυλακιστεί μαζί με τη σύζυγό του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στην κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή, ο Θεοδωρόπουλος επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από την Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε θεραπευτική σχέση με τον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Η εκδοχή του Ηλία Θεοδωρόπουλου

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με τη σύζυγό του για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσίασε ενώπιον του ανακριτή τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Στην απολογία του, ο 58χρονος παθολόγος αναφέρθηκε λεπτομερώς στα επίμαχα μηχανήματα που βρέθηκαν στον χώρο, καθώς και στις επαγγελματικές του σχέσεις με την Ιωάννα Γάκα. Επιπλέον, περιέγραψε με ακρίβεια, λεπτό προς λεπτό, τις κινήσεις του την κρίσιμη ημέρα που απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Εκτενή αποσπάσματα από την απολογία του 58χρονου γιατρού δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (3/10) από την τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του καναλιού MEGA. Αυτή η δημοσιοποίηση προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ισχυρισμών του Θεοδωρόπουλου σχετικά με την υπόθεση.

Η προσωπική και επαγγελματική σχέση με την Ιωάννα Γάκα

Στην αρχή της απολογίας του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξέφρασε ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ασκώ άμεμπτα την ιατρική εδώ και 33 χρόνια. Στο μεταπτυχιακό μου, γνώρισα και τέσσερα χρόνια αργότερα παντρεύτηκα τον πιο υπέροχο, ακέραιο, ηθικό, εργατικό, συνεπή συναισθηματικά εξαίρετο άνθρωπο, που έχω γνωρίσει. Τη σύζυγό μου. 28 χρόνια μετά την γνωριμία μας παραμένουμε το ίδιο αγαπημένοι όπως πρώτα».

Ωστόσο, όταν η απολογία επικεντρώθηκε στην επαγγελματική σχέση των δύο γιατρών, ο Θεοδωρόπουλος επιχείρησε να οριοθετήσει σαφώς τις δραστηριότητές τους. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά ασθενής της Ιωάννας Γάκα και όχι δικός του. «Συστεγαζόμαστε μεν, αλλά σεβόμαστε την αυτονομία, ιατρική και επαγγελματική, ο ένας του άλλου, χωρίς ποτέ για οποιοδήποτε λόγο να υπεισέρχεται ο ένας σε θεραπευόμενους του άλλου. Μία τέτοια περίπτωση θεραπευόμενου της κυρίας Γ… και όχι δικού μου, ήταν και ο εκλιπών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα επίμαχα μηχανήματα του ιατρείου

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς και στα δύο μηχανήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου. Απέδωσε την αγορά και την ιδιοκτησία τους αποκλειστικά στη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηχανήματα αποκτήθηκαν από την κυρία Γάκα στο πλαίσιο μιας αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης.

Ο 58χρονος παθολόγος διευκρίνισε ότι η σύζυγός του είχε συζητήσει το θέμα των μηχανημάτων με τους δικηγόρους τους, αλλά όχι μαζί του. Τόνισε πως η κυρία Γάκα έχει προσωπική άποψη για τον εξοπλισμό του ιατρείου της και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το μηχάνημα ήταν νόμιμο.

Οι κινήσεις την ημέρα του θανάτου

Στο πλαίσιο της απολογίας του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος προχώρησε σε μια λεπτομερή περιγραφή των δικών του κινήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε μια σύντομη συνάντηση με τον τραγουδιστή στον προθάλαμο του ιατρείου.

Μετά από αυτή τη σύντομη επαφή, ο 58χρονος παθολόγος δήλωσε ότι αποχώρησε από τον χώρο του ιατρείου, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του εκείνη την κρίσιμη ημέρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki