Προφυλακίστηκε ο επικεφαλής των διαιτητών στην Τουρκία για σκάνδαλο διαφθοράς

Ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα τέσσερα άτομα προφυλακίστηκαν με απόφαση δικαστηρίου, στο πλαίσιο ενός σκανδάλου που συγκλονίζει την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF). Η είδηση μεταδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι για χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών.

Η προφυλάκιση του Φερχάτ Γκουντογκντού και άλλων

Ο Φερχάτ Γκουντογκντού, ο οποίος διατελεί πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας της TFF, βρέθηκε ενώπιον δικαστή μαζί με άλλα έξι άτομα στις 2 Οκτωβρίου. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν τη χειραγώγηση της διαδικασίας διαχείρισης των διαιτητών, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αναταραχή στους ποδοσφαιρικούς κύκλους της χώρας.

Μετά την παρουσίασή τους στο δικαστήριο, αποφασίστηκε η προφυλάκιση πέντε εκ των επτά ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του κ. Γκουντογκντού. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, όπως αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στο τουρκικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

Το εύρος των κατηγοριών και οι έρευνες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι οι εισαγγελείς εξετάζουν καταγγελίες για παρεμβάσεις σε διάφορες πτυχές της διαιτησίας. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αφορούν τη διαμόρφωση της κατάταξης των διαιτητών, τον ορισμό τους σε αγώνες, τις διαδικασίες βαθμολόγησης και διορισμού, καθώς και τις εξετάσεις γνώσης των κανονισμών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται, αστυνομικοί έλεγξαν την αίθουσα του VAR (Video Assistant Referee) στα κεντρικά γραφεία της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των καταγγελιών και την έκταση των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του σκανδάλου.

Προηγούμενα περιστατικά και νέες συλλήψεις

Το τρέχον σκάνδαλο δεν είναι το πρώτο που συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, η TFF είχε αναστείλει τη λειτουργία 149 διαιτητών, λόγω της εμπλοκής τους σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό αναδεικνύει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα διαφθοράς στον χώρο του αθλήματος στη χώρα.

Επιπλέον, το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί που ειδικεύονται στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχήματος και του αθλητικού εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη του Γιασίν Κολ, διαιτητή της Süper Lig, της κορυφαίας κατηγορίας της Τουρκίας. Μαζί του συνελήφθη και ένας βοηθός διαιτητή, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Παρατηρητές του χώρου εκτιμούν ότι η τρέχουσα έρευνα ενδέχεται να συνδέεται με το περσινό σκάνδαλο στοιχηματισμού και να εμπλέκει ευρύτερα την ομοσπονδία.

Η στάση της τουρκικής ομοσπονδίας και οι εξελίξεις

Μέχρι στιγμής, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν έχει προβεί σε άμεσα σχόλια σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις και τις εξελίξεις στην υπόθεση. Η σιωπή της ομοσπονδίας δημιουργεί ερωτήματα και αναμονή για τις επίσημες τοποθετήσεις της.

Τα ανώτερα στελέχη της TFF επρόκειτο να επιστρέψουν στην Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου, αφού είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη ημέρα, στις 2 Οκτωβρίου, την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με το Βέλγιο για το Nations League, η οποία έληξε με ήττα 3-0 για την Τουρκία. Ο αγώνας διεξήχθη στη Λιέγη, με την επιστροφή των στελεχών να συμπίπτει χρονικά με τις σημαντικές αυτές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki