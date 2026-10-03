Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, απάντησε στα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται κανένα αίτημα από την πλευρά της Ντόρτμουντ. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής στις 21:45 στην Τούμπα.

Ο τεχνικός της Εθνικής υπογράμμισε τη σημασία της διάθεσης των παικτών να αγωνιστούν για την ομάδα, τονίζοντας πως αυτή υπερβαίνει κάθε άλλο ζήτημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κούραση της ομάδας, την πίεση που αντιμετωπίζει και την προσέγγιση του επερχόμενου αγώνα απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Σενάρια για τον Καρέτσα και η απάντηση του Γιοβάνοβιτς

Το ενδιαφέρον στη συνέντευξη Τύπου μονοπώλησε η απάντηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ. Τα εν λόγω δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Ντόρτμουντ είχε καταθέσει «αίτημα» για τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ήταν σαφής, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα». Χαρακτήρισε τα σενάρια αυτά ως «υπερβολές» και τόνισε ότι το θέμα παίρνει «διάσταση χωρίς λόγο», επισημαίνοντας πως ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες της ομάδας.

Η επικοινωνία με τους συλλόγους και η διάθεση των παικτών

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξήγησε ότι η Εθνική ομάδα διατηρεί εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες, όπως ανέφερε, είναι εξυπηρετικές και ενημερώνονται για τα δεδομένα τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής όσο και μετά.

Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι επί της δικής του εποχής στην Εθνική, δεν έχει υπάρξει ειδική μεταχείριση για κανέναν παίκτη, ούτε έχει ζητήσει κάποια ομάδα ιδιαίτερη μεταχείριση. Υπογράμμισε τη μεγάλη διάθεση των παικτών να αγωνιστούν στην Εθνική, τονίζοντας ότι αυτή η επιθυμία «υπερβαίνει τα πάντα» και δεν μπορεί να επηρεαστεί.

Η κατάσταση της ομάδας ενόψει Γερμανίας

Σχετικά με την κατάσταση της Εθνικής ομάδας, ο Γιοβάνοβιτς αναγνώρισε την ύπαρξη κούρασης, αλλά επισήμανε ότι πρόκειται για μια ομάδα που έχει δουλέψει καλά και διαθέτει καλή ψυχολογία. Ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις για να εκτιμηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των παικτών, βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί η σύνθεση για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε επίσης στην πίεση που υπάρχει, λέγοντας: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε». Δήλωσε ότι η πίεση είναι αναπόφευκτη όταν επιδιώκεται ένα καλό αποτέλεσμα, ειδικά στην Εθνική ομάδα, και ότι οι παίκτες πρέπει να ζουν με αυτήν. Συμφώνησε επίσης με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση, συνδέοντας την ψυχολογία με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα.

Ανάλυση του αντιπάλου και το παιχνίδι με την Ολλανδία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε ειδική αναφορά στον αντίπαλο, τη Γερμανία, χαρακτηρίζοντάς την ως «μία δυνατή, μεγάλη και σύγχρονη ομάδα», παρά τις απουσίες που μπορεί να έχει. Σημείωσε ότι η Γερμανία εμφανίζεται ως «νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα», έχοντας πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση και μια εύκολη νίκη απέναντι στη Σερβία, και είναι πιο φρέσκια σε σχέση με την ελληνική ομάδα.

Σχολιάζοντας το προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία, ο προπονητής παραδέχτηκε ότι το επίπεδο στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το «φανταστικό» πρώτο. Δήλωσε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και ότι συζητήθηκε με τους παίκτες ο λόγος για την έλλειψη ισορροπίας, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Ο αντίκτυπος των συνεχόμενων αγώνων

Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε και στο ζήτημα των τεσσάρων αγώνων που δίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξήγησε ότι αυτά τα παιχνίδια βοηθούν τις μεγάλες ομοσπονδίες, οι οποίες διαθέτουν πολλές επιλογές παικτών.

Αντίθετα, για τις μικρότερες ομοσπονδίες, όπως η Ελλάδα, η διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων μέσα σε δύο εβδομάδες δημιουργεί θέμα. Οι μεγάλες Εθνικές ομάδες, όπως τόνισε, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta