Η χολέρα του 1854: Όταν η Αθήνα μπήκε σε καραντίνα

Η εμφάνιση της χολέρας στην Αθήνα το 1854 ανάγκασε τις αρχές να επιβάλουν πρωτοφανή μέτρα καραντίνας, σε μια περίοδο όπου οι επιδημίες αποτελούσαν συχνό φαινόμενο. Η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, παρά τις προκλήσεις, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σπάνια επιδημία που άλλαξε την καθημερινότητα των κατοίκων. Η νόσος είχε σαρωτικές συνέπειες για τον πληθυσμό και την λειτουργία της πόλης.

Η Αθήνα του 19ου αιώνα

Η Αθήνα του 19ου αιώνα περιγράφεται ως ένα μεγάλο χωριό. Μετά την απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό ζυγό, η πόλη αποτελούνταν από μισογκρεμισμένα σπίτια. Παρά την εικόνα αυτή, η Αθήνα, ως πρωτεύουσα, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις.

Μέχρι το 1853, ο πληθυσμός της Αθήνας είχε αυξηθεί, ενώ η εμπορική δραστηριότητα αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς στις οδούς Αθηνάς και Αιόλου. Στο κέντρο της πόλης, οι πλούσιοι αστοί και οι μεγαλοκτηματίες άρχισαν να εγκαθίστανται, και μαζί τους έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια.

Ο πόλεμος της Κριμαίας και η αγγλογαλλική επέμβαση

Η ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή ζούσε με το όνειρο της εθνικής ολοκλήρωσης, γνωστό και ως Μεγάλη Ιδέα. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Κριμαίας μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο βασιλιάς Όθωνας και η κυβέρνηση Κριεζή θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να αποκομίσουν τα απαραίτητα οφέλη.

Μέσα σε ένα κύμα εθνικιστικού παροξυσμού, ο Όθωνας πίστευε ότι θα έμπαινε έφιππος στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί διατήρησαν τη νηφαλιότητα και συνιστούσαν ψυχραιμία. Οι Αγγλογάλλοι σύμμαχοι είχαν διαφορετική άποψη από τον βασιλιά της Ελλάδας.

Η αστραπιαία επέμβασή τους στο λιμάνι του Πειραιά την άνοιξη του 1854 έστειλε σαφές μήνυμα, ότι η Ελλάδα έπρεπε να παραμείνει ήσυχη και να μην προκαλέσει προβλήματα. Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια επιβολής, εξελίχθηκε σε κατοχή. Τα γαλλικά στρατεύματα παρέμειναν σε Πειραιά και Αθήνα για τρία χρόνια, προκαλώντας συχνά προβλήματα και ταραχές, ενώ εξευτέλιζαν τον Έλληνα μονάρχη με κάθε ευκαιρία.

Η άφιξη της χολέρας και η αδιαλλαξία των Γάλλων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έφεραν μαζί τους οι Γάλλοι στρατιώτες ήταν η χολέρα. Τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν στον Πειραιά, αν και δεν είναι απόλυτα σαφές πότε ακριβώς. Οι Γάλλοι αξιωματικοί αρνήθηκαν να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές για την επιδημία της χολέρας και δεν δέχτηκαν κανένα περιοριστικό μέτρο.

Η αδιαλλαξία των Γάλλων ήταν παροιμιώδης. Ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης, η χολέρα έφτασε από τον Πειραιά στην πρωτεύουσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξαπλώνοντας την ασθένεια στον πληθυσμό της Αθήνας.

Η πόλη-φάντασμα και τα μέτρα καραντίνας

Εξαιτίας της χολέρας, η Αθήνα μετατράπηκε σε μια πόλη-φάντασμα. Η επιδημία χτύπησε δίχως έλεος τον πληθυσμό της πόλης, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 250 ημερησίως στις δύσκολες μέρες. Στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούσαν μόνο κάρα που μετέφεραν τους νεκρούς σε ομαδικούς τάφους.

Οι αρχές προχώρησαν στην επιβολή καραντίνας ώστε να περιορίσουν τη μετάδοση της ασθένειας. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, καταστήματα, σχολεία και εργαστήρια έκλεισαν, παραλύοντας την καθημερινότητα των Αθηναίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader