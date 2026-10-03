Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η Αστυνομία εξιχνίασε συνολικά 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 350.000 ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και το φερόμενο αρχηγικό μέλος της σπείρας.

Η εξάρθρωση και οι συλλήψεις

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.). Οι έρευνες έλαβαν χώρα σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές, περιοχές όπου φέρεται να δρούσε η ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 18, 19, 23, 24, 45 και 55 ετών. Επιπλέον, δύο ακόμη μέλη της ομάδας, ηλικίας 22 και 60 ετών, συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων σύλληψης. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.) είχε ξεκινήσει έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές.

Ο τρόπος δράσης και η μέθοδος «πατάκι»

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τα τέλη του 2025, με κύριο αντικείμενο τις κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων. Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες, πραγματοποιώντας συνεχείς μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στόχος τους ήταν οχήματα που ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά που είχαν θέσει, ιδίως δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και υψηλής οικονομικής αξίας.

Για την αφαίρεση των δικύκλων, οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέστρεφαν ή να παρέκαμπταν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο «πατάκι», κατά την οποία ένας συνεργός ακολουθούσε με ένα δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι την κλεμμένη μηχανή από πίσω, απομακρύνοντάς την από το σημείο της κλοπής. Μετά την κλοπή, τα οχήματα μεταφέρονταν μακριά και σταθμεύονταν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους μέσω συσκευών γεωεντοπισμού.

Οι διακριτοί ρόλοι των μελών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας είχαν οργανώσει τη δράση τους με διακριτούς ρόλους. Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε διευθυντικό ρόλο, συντονίζοντας τις ενέργειες των υπολοίπων, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση και συγκεντρώνοντας τα μέλη πριν από τις κλοπές. Ο 24χρονος φέρεται να είχε υψηλόβαθμο ρόλο, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού και των άλλων μελών.

Η αφαίρεση των οχημάτων φέρεται να αναλαμβανόταν από τον αρχηγό, τον 24χρονο, έναν 18χρονο και έναν 23χρονο. Ο 55χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης. Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι ορισμένα μέλη διέθεταν προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες πράξεις, ενώ τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιμέρους ενέργειες εναλλάσσονταν ανάλογα με το στάδιο της δράσης.

Κατασχέσεις και κατηγορίες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν συνολικά 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε η σπείρα. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, εξαρτήματα οχημάτων καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η πολύμηνη προανακριτική έρευνα, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι τέθηκαν υπό διακριτική επιτήρηση, οδήγησε στη χαρτογράφηση της δράσης τους και στην εξάρθρωση της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis