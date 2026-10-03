Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Stoiximan GBL, επικρατώντας της νεοφώτιστης Δόξας Λευκάδας με 91-75. Η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής διεξήχθη στο κλειστό της «Καλλιθέας» της Ρόδου, με τους γηπεδούχους να επιδεικνύουν κυριαρχία για σαράντα λεπτά.

Η ομάδα της Ρόδου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της. Ο Πέιτον Γουίλις αναδείχθηκε πρωταγωνιστής για τον Κολοσσό, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους.

Δυναμικό ξεκίνημα και έλεγχος του ρυθμού

Οι Ροδίτες μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, θέλοντας να εκκινήσουν με το «δεξί» τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan GBL. Με δύο τρίποντα από τους Καμπερίδη και Γουίλις, ο Κολοσσός πήρε ένα αρχικό προβάδισμα 6-0. Η ομάδα της Ρόδου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, πραγματοποιώντας ένα επιμέρους σκορ 17-2 μέχρι το 6ο λεπτό, κάτι που της επέτρεψε να πάρει από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Δόξα Λευκάδας, με προπονητή τον Θοδωρή Τερζή, δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, έχοντας μόλις επτά πόντους από τους Χάρμον και Πάρις στα πρώτα λεπτά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Τσιακμά να γράφει το 24-11. Ο Κολοσσός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός από την περιφέρεια στο πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντάς το με 6/10 τρίποντα, την ώρα που η Δόξα είχε μόλις ένα εύστοχο σε επτά προσπάθειες.

Η αντίδραση της Δόξας και η διατήρηση του προβαδίσματος

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν καλύτερο ρυθμό από μακριά και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους εννέα πόντους, φέρνοντας το σκορ στο 33-24. Ένα νέο σερί 0-5 έφερε τη Δόξα ακόμη πιο κοντά, στους επτά πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 36-29 στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Παρόλα αυτά, ο Κολοσσός αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας. Οι Ροδίτες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα εννέα πόντων, με το σκορ στο 46-37.

Η κυριαρχία του Κολοσσού στην τρίτη περίοδο

Με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με ένα επιμέρους σκορ 8-3, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, συγκεκριμένα στο 54-40. Η κυριαρχία του Κολοσσού συνεχίστηκε, φτάνοντας μάλιστα στο +18 (63-45) στο 26ο λεπτό, δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση στο παιχνίδι.

Ωστόσο, η Δόξα Λευκάδας απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 0-10, μειώνοντας τη διαφορά στους οκτώ πόντους (63-55) και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων, ο Κολοσσός κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +10, με το σκορ στο 67-57. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την υπεροχή τους και το σκορ υπέρ τους, οδηγούμενοι εν τέλει άνετα προς τη νίκη.

Πρωταγωνιστές και στατιστικά της αναμέτρησης

Ο Πέιτον Γουίλις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης για τον Κολοσσό, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ είχε επίσης 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζόρνταν Μπαρνέτ, ο οποίος συνέβαλε με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Διψήφιοι για τους νικητές ήταν επίσης οι Καμπερίδης και Άπσον, ενώ ο Τσιακμάς είχε επίσης καλή εμφάνιση.

Από την πλευρά της Δόξας Λευκάδας, ο Ντεβιόν Χάρμον ξεχώρισε με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Τρέι Ρόμπινσον προσέφερε 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Το στατιστικό που ξεχώρισε για την ομάδα της Ρόδου ήταν το εξαιρετικό ποσοστό από την περιφέρεια, με 13/26 εύστοχα τρίποντα, δηλαδή 50%.

Η εικόνα των δύο ομάδων

Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν σοβαρός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν άφησε τον ενθουσιασμό να τον παρασύρει. Η νίκη του οφείλεται στην πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και την αποτελεσματική επιθετική του λειτουργία. Η ομάδα της Ρόδου έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία της απέναντι στη νεοφώτιστη Δόξα.

Η εικόνα των Λευκαδιτών στο κλειστό της «Καλλιθέας» ήταν αρκετά καλή, ωστόσο κόντρα σε μια πιο ποιοτική και πιο έμπειρη ομάδα, δεν κατόρθωσαν να κάνουν τη διαφορά και να εξασφαλίσουν το θετικό αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές, δεν υπήρξε σημείο όπου οι νεοφερμένοι στη Stoiximan GBL κατόρθωσαν να γίνουν αρκετά ανταγωνιστικοί εναντίον του σοβαρού Κολοσσού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko