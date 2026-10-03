Συνελήφθη στον Πειραιά 27χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβυσσο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου 2026, στον Πειραιά. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας πυροβόλου όπλου και οπλοχρησίας. Η σύλληψη συνδέεται με ένα περιστατικό πυροβολισμών που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβυσσο Αττικής.

Η επιχείρηση της αστυνομίας στον Πειραιά

Η σύλληψη του 27χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου διέμενε προσωρινά. Για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία που προήλθαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Η αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας. Επιπλέον, για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, παρασχέθηκε συνδρομή από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ).

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 27χρονου αφορούσε ένα σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε έξω από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αναβύσσου Αττικής. Ο συλληφθείς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε αυτό το επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος εργαζόταν ως φύλακας στο συγκεκριμένο κατάστημα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να επιχείρησε, κάνοντας χρήση πυροβόλου όπλου, να τραυματίσει θανάσιμα ένα άλλο άτομο. Από τους πυροβολισμούς που έπεσαν, τραυματίστηκαν δύο περαστικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.

Ευρήματα από την έρευνα στο διαμέρισμα

Μετά τη σύλληψη του 27χρονου, ακολούθησε ενδελεχής έρευνα στο διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου διέμενε προσωρινά. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ανεύρεση και κατάσχεση σημαντικών ευρημάτων. Μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν ήταν ένα πιστόλι με φυσίγγια, ποσότητα κάνναβης, ένα μαχαίρι, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.600 ευρώ.

Λόγω των ευρημάτων αυτών, ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι νέες αυτές κατηγορίες προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη νομική του θέση.

Το ποινικό παρελθόν του κατηγορούμενου

Όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα, το ιστορικό του περιλαμβάνει εμπλοκή σε υποθέσεις που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον, ο 27χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα ευρήματα στο διαμέρισμά του. Τέλος, είχε καταγραφεί και για παράνομη είσοδο στη χώρα, συμπληρώνοντας ένα ευρύ φάσμα προηγούμενων παραβάσεων.

Η πορεία του συλληφθέντος στη δικαιοσύνη

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, ο 27χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Εκεί, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές. Παράλληλα, θα γίνει η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos