Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη

Ο Λεβαδειακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του τερματοφύλακα Απόστολου Τσιλιγγίρη, ενισχύοντας τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο 26χρονος Έλληνας κίπερ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Βοιωτίας. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεταγραφικών κινήσεων για τον σύλλογο.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός γνωστοποίησε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Απόστολο Τσιλιγγίρη. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα καλωσόρισε τον τερματοφύλακα στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχήθηκε πολλές επιτυχίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η προσθήκη του Τσιλιγγίρη θεωρείται σημαντική για την ενδυνάμωση του ρόστερ.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου του 2000 στην Ξάνθη, έρχεται να προσθέσει την εμπειρία του στην ομάδα. Η συμφωνία με τον Λεβαδειακό ήρθε λίγο μετά την αποχώρησή του από την Κηφισιά, από την οποία είχε μείνει ελεύθερος την 1η Ιουλίου.

Η πορεία του Απόστολου Τσιλιγγίρη την περασμένη σεζόν

Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Απόστολος Τσιλιγγίρης μοίρασε τη χρονιά του σε δύο διαφορετικές ομάδες. Το πρώτο μισό της σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ηλιούπολης, ενώ το δεύτερο μισό τον βρήκε στην ομάδα των βορείων προαστίων, την Κηφισιά.

Συνολικά, ο 26χρονος κίπερ κατέγραψε 14 συμμετοχές καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν. Από αυτές, οι 13 ήταν με την Ηλιούπολη και η μία με την Κηφισιά. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε δύο περιπτώσεις, σημειώνοντας δύο clean sheets.

Οι προηγούμενοι σταθμοί στην καριέρα του

Ο Απόστολος Τσιλιγγίρης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετούς σημαντικούς συλλόγους καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ομώνυμη ομάδα της γενέτειράς του, την Ξάνθη, όπου και γεννήθηκε.

Στη συνέχεια, η πορεία του τον οδήγησε σε ομάδες όπως ο Άρης, ο ΑΠΟΕΛ και ο Ηρακλής, όπου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες. Επίσης, φόρεσε τη φανέλα του Πανσερραϊκού, της Ηλιούπολης, του Διαγόρα Ρόδου, του Ηροδότου και του Ορφέα Ξάνθης. Τελευταίος σταθμός του πριν τον Λεβαδειακό ήταν η Κηφισιά, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και η καταγωγή

Ο Απόστολος Τσιλιγγίρης γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2000 στην πόλη της Ξάνθης. Εκεί ξεκίνησε και την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της τοπικής ομάδας. Η καταγωγή του από την Ξάνθη σηματοδότησε την αρχή μιας ποδοσφαιρικής διαδρομής που τον έφερε σε διάφορους συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η εμπειρία του από τις διάφορες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε, τόσο στη Super League όσο και σε μικρότερες κατηγορίες, αναμένεται να είναι χρήσιμη για τον Λεβαδειακό, ο οποίος προσδοκά να ενισχύσει την αμυντική του λειτουργία με την παρουσία του Έλληνα τερματοφύλακα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta