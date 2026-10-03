Εξαφανίστηκε ιδιωτικό τζετ με έξι επιβαίνοντες πάνω από τις Βερμούδες – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από την εξαφάνιση ενός ιδιωτικού αεροσκάφους τζετ με έξι επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος, το οποίο πετούσε από τις Βερμούδες με προορισμό τη Βοστόνη, έχασε την επικοινωνία με τις αρχές νωρίς σήμερα το πρωί. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη εκτεταμένων ερευνών για τον εντοπισμό του.

Τα ίχνη του αεροσκάφους χάθηκαν

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τζετ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πραγματοποιούσε πτήση από τις Βερμούδες. Ο προορισμός του αεροσκάφους ήταν η Βοστόνη, ωστόσο η επικοινωνία μαζί του χάθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η είδηση της εξαφάνισης ανακοινώθηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ξεκίνησε αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό του τζετ και των επιβαινόντων του. Το γεγονός έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα αεροσκάφος που δεν έδωσε κανένα σήμα κινδύνου πριν χαθούν τα ίχνη του.

Η ενημέρωση των αρχών

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ήταν αυτή που ενημέρωσε την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ για την απώλεια επικοινωνίας με το ιδιωτικό τζετ. Η ενημέρωση έγινε νωρίς σήμερα το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του συναγερμού και την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Η άμεση αντίδραση της FAA και η ενημέρωση της Ακτοφυλακής υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα του περιστατικού. Από τη στιγμή που χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος, τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του.

Ο ρόλος του τζετ Gulfstream

Το αεροσκάφος που εξαφανίστηκε είναι ένα τζετ τύπου Gulfstream. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο.

Αυτή η πληροφορία προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στο περιστατικό, καθώς υποδηλώνει ότι ενδεχομένως να μετέφερε ασθενείς ή ιατρικό προσωπικό. Ο ρόλος του ως ιπτάμενο ασθενοφόρο καθιστά την εξαφάνισή του ακόμα πιο κρίσιμη, εντείνοντας τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες της ακτοφυλακής

Μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση του αεροσκάφους, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανέπτυξε άμεσα πληρώματα τόσο αέρος όσο και επιφανείας. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, κοντά στο Ναντάκετ.

Το Ναντάκετ είναι ένα νησί και δήμος που βρίσκεται στα νότια της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Η επιλογή αυτής της περιοχής για τις έρεβες υποδηλώνει ότι εκεί εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους ή ότι θεωρείται η πιο πιθανή ζώνη πτώσης, δεδομένης της πορείας του από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη.

Τα πληρώματα εργάζονται εντατικά, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να χτενίσουν την περιοχή και να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του τζετ ή των επιβαινόντων του. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ενός θετικού αποτελέσματος.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή των ερευνών, το Accuweather ανέφερε ότι ήταν καλές σήμερα το πρωί στο Ναντάκετ. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική, καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες μπορούν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας καλύτερη ορατότητα και ασφαλέστερες συνθήκες για τα πληρώματα.

Οι καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν εξηγούν την απώλεια επικοινωνίας ή την εξαφάνιση του αεροσκάφους, γεγονός που καθιστά το μυστήριο ακόμα μεγαλύτερο. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τα αίτια της εξαφάνισης και να εντοπίσουν το τζετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki