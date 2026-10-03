Αλλαγές στα ηλικιακά όρια παραμονής αστυνομικών στην ενεργό υπηρεσία

Ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση προβλέπει σημαντικές τροποποιήσεις στα ηλικιακά όρια παραμονής των αστυνομικών στην ενεργό υπηρεσία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις κρίσεις, τις προαγωγές, την αρχαιότητα, την απόλυση και την αποστρατεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το όριο προαιρετικής παραμονής στην υπηρεσία αναμένεται να αυξηθεί από το 62ο στο 64ο έτος της ηλικίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στην ΕΛ.ΑΣ.

Το υπό διαμόρφωση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εισάγει τροποποιήσεις στο Π.Δ. 128/2010, με βασικό άξονα την αύξηση του ορίου προαιρετικής παραμονής των αστυνομικών στην ενεργό υπηρεσία. Συγκεκριμένα, το όριο αυτό μετατοπίζεται από το 62ο στο 64ο έτος της ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού να παραμείνουν στο Σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η ρύθμιση αυτή αφορά συγκεκριμένα τους Αστυφύλακες, τους Υπαρχιφύλακες, τους Αρχιφύλακες και τους Ανθυπαστυνόμους. Για να επωφεληθούν από αυτή τη δυνατότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία πέραν του ισχύοντος ορίου.

Διευκρινίσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) έσπευσε να διευκρινίσει το βασικό σημείο της προωθούμενης αλλαγής, τονίζοντας ότι η αύξηση του ορίου δεν συνεπάγεται υποχρέωση για όλους τους αστυνομικούς να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τα 64 τους χρόνια. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει τη διάκριση μεταξύ «δυνητικότητας» και «υποχρεωτικότητας», καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για μια επιλογή που παρέχεται σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την ενεργό υπηρεσία.

Επιπλέον, η ΠΟΑΣΥ διευκρίνισε ότι η προωθούμενη αλλαγή δεν μεταβάλλει αυτομάτως τις ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αστυνομικών. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι υπό τους οποίους οι αστυνομικοί δικαιούνται σύνταξη παραμένουν ανεπηρέαστοι από τη νέα ρύθμιση, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στη δυνατότητα προαιρετικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία.

Προβληματισμός και δυνατότητες παραμονής

Οι πληροφορίες σχετικά με τη νέα ρύθμιση έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε ένα μέρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο προβληματισμός αυτός εντείνεται κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι αλλαγές αυτές έρχονται λίγα χρόνια μετά από προηγούμενες τροποποιήσεις στα ηλικιακά όρια, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το ζήτημα της παράτασης της ενεργού υπηρεσίας των ένστολων.

Ωστόσο, η ρύθμιση προσφέρει και ένα θετικό αντίκτυπο για όσους επιθυμούν να παραμείνουν στο Σώμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η δυνατότητα παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής ως προς τον χρόνο αποχώρησης από την υπηρεσία, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να προσαρμόσουν την επαγγελματική τους πορεία στις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

Η διαδικασία διαμόρφωσης του Προεδρικού Διατάγματος

Το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ότι το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και θα πρέπει να αποτυπωθεί στο επίσημο κείμενο προτού θεωρηθεί οριστικά ισχύουσα η διάταξη. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική για τη διασφάλιση της νομικής αρτιότητας και της εφαρμογής των νέων κανόνων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήδη σήμερα υφίστανται διαφορετικά ηλικιακά όρια παραμονής στην υπηρεσία, ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία του προσωπικού. Για παράδειγμα, για ορισμένους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες, προβλέπεται η δυνατότητα ετήσιας παράτασης της παραμονής τους, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέχρι τη συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου. Αυτές οι υφιστάμενες ρυθμίσεις δείχνουν την πολυπλοκότητα του πλαισίου που διέπει την παραμονή των αστυνομικών στην ενεργό υπηρεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki