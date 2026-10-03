Ο Φιλ Κόλινς για την παλιά διαμάχη του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ: «Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ»

Ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε πρόσφατα στην αποκατάσταση της σχέσης του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, έπειτα από μια παρεξήγηση που είχε προκύψει πριν από 24 χρόνια. Το περιστατικό του 2002 είχε τροφοδοτήσει επί χρόνια φήμες για ένταση μεταξύ των δύο διάσημων μουσικών. Ο Κόλινς δήλωσε μετανιωμένος για τη δημοσιοποίηση του θέματος και επιβεβαίωσε ότι οι διαφορές τους έχουν πλέον διευθετηθεί.

Η αρχή της παρεξήγησης στο Μπάκιγχαμ

Η ένταση μεταξύ του Φιλ Κόλινς και του Πολ ΜακΚάρτνεϊ ξεκίνησε το 2002, κατά τη διάρκεια της συναυλίας για το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μπάκιγχαμ, όπου οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν. Εκείνη την περίοδο, ο Κόλινς πλησίασε τον ΜακΚάρτνεϊ με ένα ιδιαίτερο αίτημα.

Συγκεκριμένα, ο Κόλινς ζήτησε από τον ΜακΚάρτνεϊ να του υπογράψει ένα αντίτυπο πρώτης έκδοσης ενός βιβλίου του Χάντερ Ντέιβις. Το βιβλίο αυτό ήταν η μοναδική εξουσιοδοτημένη βιογραφία των Beatles, γραμμένη όσο το συγκρότημα ήταν ακόμη ενεργό. Η απάντηση του ΜακΚάρτνεϊ, όπως την εισέπραξε ο Κόλινς, τον είχε ενοχλήσει βαθιά.

Η δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση

Ο Φιλ Κόλινς θυμήθηκε ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ φέρεται να είπε στην τότε σύζυγό του, Χέδερ Μιλς, τη φράση: «Είναι μεγάλος φαν των Beatles ο μικρός μας Φιλ, ε;». Αυτή η δήλωση εκλήφθηκε από τον Κόλινς ως κοροϊδία, δημιουργώντας την αρχική παρεξήγηση που θα τους απασχολούσε για χρόνια.

Ο Κόλινς μίλησε δημόσια για το περιστατικό το 2016, όταν προωθούσε τα απομνημονεύματά του. Μετά τη συνέντευξη αυτή, ο ΜακΚάρτνεϊ τού είχε στείλει ένα email με σκοπό να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ωστόσο, ο Φιλ Κόλινς δεν είχε απαντήσει τότε στο μήνυμα του ΜακΚάρτνεϊ.

Η επικοινωνία για φιλανθρωπικό σκοπό

Όπως αποκάλυψε ο Φιλ Κόλινς στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», οι δύο μουσικοί επικοινώνησαν ξανά πριν από έναν ή δύο μήνες. Η νέα αυτή επικοινωνία προέκυψε όταν ο Κόλινς έστειλε επιστολές σε διάφορους καλλιτέχνες. Ο σκοπός των επιστολών ήταν να ζητήσει από τους καλλιτέχνες να δωρίσουν αναμνηστικά αντικείμενα για μια φιλανθρωπική δημοπρασία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έθεσε ξανά το θέμα της παλιάς παρεξήγησης. Ο Κόλινς, από την πλευρά του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη που είχε δημοσιοποιήσει το περιστατικό. «Μου είπε: “Τι ήταν όλο αυτό;”. Του είπα: “Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ, Πολ. Μακάρι να μην το είχα πει”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόλινς.

Η συγγνώμη και η αποκατάσταση των σχέσεων

Ο Φιλ Κόλινς πρόσθεσε ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τού απάντησε πως θεωρούσε ότι οι δυο τους ήταν καλά, παρά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού. Ο Κόλινς εξήγησε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον ΜακΚάρτνεϊ, αναγνωρίζοντας πως ενδεχομένως είχε δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο περιστατικό απ’ όση πραγματικά είχε.

«Του είπα ότι λυπάμαι, γιατί πραγματικά δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Προφανώς όλο αυτό τον είχε ενοχλήσει», τόνισε ο Κόλινς. Καταλήγοντας, ο 75χρονος μουσικός επιβεβαίωσε ότι πλέον «τα βρήκαμε», σηματοδοτώντας το τέλος της μακροχρόνιας διαμάχης. Ο Κόλινς είχε αναφερθεί και παλαιότερα στο συγκεκριμένο επεισόδιο, σημειώνοντας ότι δεν θεωρούσε πως είχε πει κάτι ιδιαίτερα προσβλητικό, αλλά ότι «οι άνθρωποι πρέπει να λένε ο ένας στον άλλο όταν η συμπεριφορά τους θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

Με πληροφορίες από: Topontiki