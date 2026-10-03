Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αρχές εξετάζουν πλέον διαδικτυακές αναζητήσεις που εντοπίστηκαν σε κινητά τηλέφωνα προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση παραμένουν προφυλακισμένοι. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον και στα ψηφιακά δεδομένα, αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Οι αναζητήσεις στα κινητά τηλέφωνα

Από τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, φαίνεται ότι σε ένα από τα κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται στην υπόθεση είχε γίνει στο διαδίκτυο η αναζήτηση «αντίδοτο για προποφόλη». Αυτό το εύρημα εντάσσεται πλέον στο υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας.

Παράλληλα, σε κινητό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών εντοπίστηκε ακόμη μία αναζήτηση με τη φράση «Μυδρίαση. Τι κάνω;». Οι πληροφορίες δεν προσδιορίζουν σε ποια από τις συσκευές που βρίσκονται υπό εξέταση πραγματοποιήθηκε καθεμία από τις δύο αναζητήσεις, ένα ζήτημα που αποτελεί μέρος της ανακριτικής διαδικασίας.

Η ουσία «προποφόλη» στο επίκεντρο

Η προποφόλη αποτελεί ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη σύντομη διάρκεια δράσης του. Η συγκεκριμένη ουσία, βραχείας διάρκειας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησής της στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η αναισθησιολόγος έχει καταθέσει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο είχε χορηγηθεί στον καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη ουσία έχει αναφερθεί και σε μαρτυρίες και καταθέσεις που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την αναζήτηση «αντίδοτο για προποφόλη».

Η μυδρίαση και η σημασία της

Στο ίδιο ψηφιακό υλικό φέρεται να υπάρχει και αναζήτηση με τη φράση «μυδρίαση, τι κάνω;». Η μυδρίαση αφορά τη διαστολή της κόρης του ματιού και μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη αναζήτηση εξετάζεται από τις αρχές μαζί με το υπόλοιπο ψηφιακό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως το περιεχόμενό της.

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και οι γιατροί

Η 56χρονη γιατρός, η οποία κατηγορείται για την πλασμαφαίρεση που πραγματοποιήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Η ίδια, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και περίπου 15 ημέρες, υποστηρίζει στην απολογία της ότι ακολούθησε τη σωστή διαδικασία.

Η γιατρός θεωρεί τη συγκεκριμένη θεραπεία «επωφελή για τους ασθενείς της». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού ανακτήθηκε φωτογραφία που φέρεται να είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή και στη συνέχεια να είχε διαγράψει. Η συγκεκριμένη φωτογραφία φέρεται να σχετίζεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Παράλληλα, τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να δείχνουν ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει, ενώ κατά τη διάρκειά της καταγράφηκαν διαδοχικοί συναγερμοί.

Η διεύρυνση της έρευνας

Ο ανακριτής έχει ήδη ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τηλέφωνα προσώπων που φέρεται να γνωρίζουν τι συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Συνολικά, άρση του απορρήτου διατάχθηκε για έξι κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι συσκευές του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων του ιατρείου. Πλέον, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του τραγουδιστή, ενώ υπό εξέταση έχουν τεθεί και σκληρός δίσκος και USB, με τις αρχές να αναζητούν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis