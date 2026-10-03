Μια κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα και πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες, αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων ημερών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη αγωνία για την τύχη περίπου 45 ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτή, καθώς πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε τελικό στάδιο της νόσου και δεν είναι γνωστό πού θα μεταφερθούν.

Η παράνομη λειτουργία και οι συνθήκες

Η κλινική της Θεσσαλονίκης είχε αναπτύξει μια ογκολογική μονάδα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προσφέροντας θεραπείες όπως οι χημειοθεραπείες. Η επικείμενη διακοπή της λειτουργίας της αφήνει στον αέρα το μέλλον των δεκάδων ασθενών που εξυπηρετούσε.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης εντός της κλινικής. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για εξαθλιωτικές καταστάσεις, αναφέροντας μάλιστα ότι στους νοσηλευόμενους στερούσαν ακόμη και την τροφή και το νερό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ευημερία τους.

Αγωνία για τους ασθενείς τελικού σταδίου

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας - Θράκης, Γιάννης Σαριδάκης, μίλησε για την κατάσταση των 45 ασθενών που παραμένουν στην κλινική. Όπως τόνισε, οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι ή ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο της νόσου, χωρίς να έχουν άλλη δομή στην οποία να μπορούν να απευθυνθούν.

Ο κ. Σαριδάκης μετέφερε την εικόνα που περιγράφουν συγγενείς ασθενών κατά την επικοινωνία τους με τον Σύλλογο, όπου οι γιατροί στα νοσοκομεία δηλώνουν ότι ο ασθενής δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει. Αυτό υπογραμμίζει το σημαντικό κενό που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Οι καταγγελίες και οι έλεγχοι που προηγήθηκαν

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας - Θράκης ενημερώθηκε για την υπόθεση όταν αυτή έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Ο κ. Σαριδάκης διευκρίνισε ότι ο Σύλλογος είχε λάβει πληροφορίες από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είχε διενεργήσει έλεγχο κατόπιν καταγγελίας δύο πολιτών.

Επιπλέον, είχε προηγηθεί έλεγχος από την Περιφέρεια στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και την επάρκεια του προσωπικού της, πριν ακόμη αποκαλυφθεί η παράνομη λειτουργία του ογκολογικού ιατρείου και η πραγματοποίηση χημειοθεραπειών.

Οι συστάσεις του Συλλόγου Καρκινοπαθών

Ο Γιάννης Σαριδάκης επεσήμανε ότι ο Σύλλογος δέχεται κατά καιρούς καταγγελίες και παροτρύνει όσους προβαίνουν σε αυτές να τις κάνουν επώνυμα στις αρμόδιες αρχές, με τον Σύλλογο να προσφέρει τη στήριξή του. Κάλεσε τους ασθενείς να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω των δημόσιων νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία, παρά την πιθανή αναμονή, ή στα απογευματινά ιατρεία, όπου υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Στόχος είναι να εξετάζονται από τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος θα αποφασίζει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή ανοσοθεραπεία, ανάλογα με την κατάσταση και την πορεία της νόσου.

Το κενό στις δομές παρηγορητικής φροντίδας

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας - Θράκης υπογράμμισε την έλλειψη οργανωμένων δομών παρηγορητικής φροντίδας από το κράτος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, όπως εξήγησε, που αρκετοί υπερήλικες ή βαριά ασθενείς καταλήγουν σε τέτοια κέντρα.

Ο κ. Σαριδάκης τόνισε ότι είναι καιρός η πολιτεία να σκεφτεί σοβαρά αυτές τις περιπτώσεις και να δημιουργήσει επαρκείς δημόσιες δομές για ασθενείς τελικού σταδίου και παρηγορητική αγωγή. Επίσης, ανέφερε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ένα τέτοιο περιστατικό με δομή ή γιατρό, υποδηλώνοντας την ύπαρξη μιας «σκοτεινής διαδρομής» σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, επανέλαβε τη σύσταση προς το κοινό να απευθύνεται πάντα στα νοσοκομεία και να ακολουθεί την κλασική ιατρική μεθοδολογία.

«Ο καρκίνος δεν σημαίνει θάνατο, είναι ιάσιμος στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν βελτιωθεί οι θεραπείες», δήλωσε ο κ. Σαριδάκης, προσθέτοντας ότι «το κράτος πρέπει να ελέγχει αυτές τις δομές, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, μέσα στην απόγνωση που θα έχω σαν ασθενής, πώς λειτουργεί».

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki