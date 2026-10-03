Το χάος με τις χιλιάδες αποσκευές στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και η παρέμβαση του στρατού

Μια απίστευτη εικόνα έχει διαμορφωθεί στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, καθώς περίπου 10.000 αποσκευές συσσωρεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες. Το πρωτοφανές αυτό χάος προκλήθηκε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Thai Airways. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε η συνδρομή του στρατού για τη διαχείριση των χιλιάδων αποσκευών.

Οι πλημμύρες που οδήγησαν στο χάος

Το πρόβλημα ξεκίνησε να αναπτύσσεται μεταξύ 26 και 28 Σεπτεμβρίου, όταν ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες κατέστησαν πολλούς δρόμους της Μπανγκόκ απροσπέλαστους. Αυτή η κατάσταση είχε ως άμεση συνέπεια πολλοί από τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποσκευών να μην μπορούν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi.

Ως αποτέλεσμα, οι βαλίτσες άρχισαν να συσσωρεύονται με ρυθμό πολύ ταχύτερο από αυτόν που μπορούσε να διαχειριστεί το διαθέσιμο προσωπικό. Η αδυναμία πρόσβασης του προσωπικού δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στην αλυσίδα διαχείρισης, οδηγώντας στην πρωτοφανή συσσώρευση αποσκευών στους χώρους του αεροδρομίου.

Το μέγεθος του προβλήματος και οι πρώτες εκτιμήσεις

Αρχικά, στις 29 Σεπτεμβρίου, η Thai Airways ανακοίνωσε ότι περίπου 5.000 βαλίτσες είχαν παραμείνει στο αεροδρόμιο χωρίς διαχείριση. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Chai Eamsiri, εκτίμησε εκείνη την ημέρα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εκκαθαριστεί μέσα σε 72 ώρες.

Ωστόσο, η πραγματική έκταση του προβλήματος αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες αρχές έκαναν λόγο για περίπου 10.000 αποσκευές που είχαν συσσωρευτεί στο αεροδρόμιο. Από αυτές, περίπου 8.000 παρέμεναν προς διαχείριση, ενώ μόνο 1.800 βαλίτσες είχαν επιστραφεί μέχρι τότε στους ιδιοκτήτες τους.

Η εμπλοκή του στρατού και τα μέτρα της Thai Airways

Λόγω της κλιμακούμενης κατάστασης και του μεγέθους του προβλήματος, κλήθηκαν περίπου 100 άνδρες της Βασιλικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης. Το στρατιωτικό προσωπικό ανέλαβε να βοηθήσει στην εκφόρτωση και την ταξινόμηση των χιλιάδων αποσκευών, προσφέροντας κρίσιμη συνδρομή στην προσπάθεια αποκατάστασης της ομαλότητας.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έδωσε στη Thai Airways ένα χρονικό περιθώριο λίγων ημερών για να αποκαταστήσει πλήρως την κατάσταση. Η αεροπορική εταιρεία, από την πλευρά της, προχώρησε σε προσωρινό περιορισμό ορισμένων πτήσεων, με στόχο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το συσσωρευμένο χάος. Επιπλέον, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός 24ωρου σημείου αυτοπαραλαβής στο Suvarnabhumi, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να παραλάβουν οι ίδιοι τις βαλίτσες τους, εφόσον πρώτα ελέγξουν ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητά τους.

Ευρύτερες επιπτώσεις και εικόνες από το αεροδρόμιο

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο Suvarnabhumi, με σειρές από βαλίτσες να καταλαμβάνουν μεγάλους χώρους και επιβάτες να ψάχνουν τις αποσκευές τους, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Η κρίση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις αποσκευές των επιβατών. Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης την ακύρωση δεκάδων πτήσεων, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες cargo της Thai Airways επηρεάστηκαν σοβαρά από την κατάσταση. Ενώ η κατάσταση με τις αποσκευές άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται, η κρίση είχε ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη συνολική λειτουργία του αεροδρομίου και της αεροπορικής εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta