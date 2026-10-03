Νέο μήνυμα 112 στην Κρήτη για την κακοκαιρία: «Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σήμερα Σάββατο στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη, καθώς η έντονη κακοκαιρία που σαρώνει το νησί συνεχίζεται. Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία για προληπτικούς λόγους, καθώς τα καιρικά φαινόμενα προκαλούν εκ νέου συσσώρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Ειδοποίηση από το 112

Συγκεκριμένα, στις 11:55 σήμερα Σάββατο, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε για την έκδοση του μηνύματος από το 112. Η ειδοποίηση αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία». Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Δύσκολη η κατάσταση στον Μυλοπόταμο

Η κατάσταση στον Μυλοπόταμο παραμένει δύσκολη, καθώς η νέα έντονη βροχόπτωση επιβαρύνει σημαντικά περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο όγκο νερού. Η παρουσία φερτών υλικών στο οδόστρωμα δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Προβλήματα σε Ζωνιανά και Λιβάδια

Στα Ζωνιανά, η επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε για ακόμη μία νύχτα οδήγησε τη δημοτική αρχή σε παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Κρίθηκε αναγκαίο να «σπάσει» τμήμα του δρόμου, ώστε να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό. Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Ο δρόμος προς τα Λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς τα συνεχιζόμενα φαινόμενα επιβαρύνουν την ήδη πληγείσα περιοχή.

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Υπενθυμίζεται ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν και την Παρασκευή 02/10 έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 03/10 στην Κρήτη. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά δεδομένα που είχαν επισημανθεί από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αυξημένη ετοιμότητα των αρχών

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ενισχυμένες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνει διαρκώς πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr