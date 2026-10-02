Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού των Αμερικανών θυμάτων στην Πλάκα

Η οικογένεια Χότζα βίωσε ένα ανείπωτο δράμα μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε διώροφο κτίριο στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν τέσσερα μέλη της οικογένειας, αμερικανικής καταγωγής, που βρίσκονταν στην Αθήνα για διακοπές. Ο Κλάιντ Χότζα, αδελφός δύο εκ των θυμάτων, περιέγραψε τις δραματικές ώρες αναμονής και αγωνίας, δηλώνοντας πως «ήταν πραγματική ζωή, δεν ήταν ταινία, ούτε εφιάλτης».

Οι τέσσερις Αμερικανοί που χάθηκαν στην Πλάκα

Οι τέσσερις Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Πλάκας ήταν τα αδέλφια Φλορίν Χότζα, 36 ετών, και Φλόριντα Χότζα, 34 ετών. Μαζί τους ήταν και οι σύντροφοί τους, Έρις Κάνι, 39 ετών, και Ίαν Κίρκπατρικ, 37 ετών. Η Έρις Κάνι, σύντροφος του Φλορίν, ήταν πέντε μηνών έγκυος και περίμενε το πρώτο της παιδί, ενώ η Φλόριντα είχε παντρευτεί τον Ίαν μόλις 25 ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν.

Τα τέσσερα άτομα, μέλη οικογένειας αλβανικής καταγωγής, είχαν έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα για διακοπές. Επρόκειτο να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία κατεδάφισε το διώροφο κτίριο στην Πλάκα, περίπου στις 7:30 το πρωί, προκαλώντας τον θάνατο συνολικά έξι ανθρώπων.

Οι δραματικές ώρες της αναμονής και η αρχική ελπίδα

Μία εβδομάδα μετά τη φονική έκρηξη, ο Κλάιντ Χότζα περιγράφει τις δραματικές ώρες κατά τις οποίες η οικογένειά του περίμενε να μάθει την τύχη των τεσσάρων συγγενών της. Η πρώτη ενημέρωση προς την οικογένεια ήρθε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Ο Κλάιντ περιέγραψε το τηλεφώνημα που δέχτηκαν οι γονείς του και οι γονείς της Έρις, δηλώνοντας: «Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο. Διάβαζα, προσπαθώντας απλώς να διαχειριστώ την απόγνωση, τον πόνο, το άγχος».

Παρά την αρχική ενημέρωση για την έκρηξη, οι συγγενείς εξακολουθούσαν να ελπίζουν ότι οι τέσσερις άνθρωποι είχαν καταφέρει να επιζήσουν κάτω από τα συντρίμμια. Ο Κλάιντ Χότζα ανέφερε πως παρέμενε αισιόδοξος, σκεπτόμενος ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς και μεγαλύτερα γεγονότα, διατηρώντας την ελπίδα ζωντανή.

Η προγραμματισμένη πτήση και η ανησυχία

Οι τέσσερις Αμερικανοί είχαν κάνει check-in για την πτήση επιστροφής τους προς τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει περίπου στις 3 το μεσημέρι της ημέρας της έκρηξης. Τα ονόματά τους ήταν κανονικά καταχωρημένα στην πτήση, γεγονός που αρχικά έδινε μια μικρή αχτίδα ελπίδας.

Ωστόσο, όταν ο Κλάιντ επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία, πληροφορήθηκε την ιδιαίτερα ανησυχητική είδηση ότι κανείς από τους τέσσερις δεν είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Αυτή η πληροφορία αποτέλεσε την πρώτη ιδιαίτερα σοβαρή ένδειξη ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί, εντείνοντας την αγωνία της οικογένειας.

Το ταξίδι στην Αθήνα και η φθίνουσα ελπίδα

Χωρίς να χάσουν χρόνο, ο Κλάιντ, η αρραβωνιαστικιά του Σίντι, οι γονείς του, οι γονείς της Έρις και ο αδελφός του Ίαν έκλεισαν εισιτήρια και ταξίδεψαν άμεσα στην Αθήνα. Ο Κλάιντ ταξίδεψε μαζί με συγγενείς, κρατώντας μέχρι την τελευταία στιγμή την ελπίδα ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν επιβιώσει.

Καθώς όμως η οικογένεια πλησίαζε στην Ελλάδα, η ελπίδα άρχισε να σβήνει σταδιακά. Η Σίντι ενημέρωσε τον Κλάιντ ότι δύο Αμερικανοί είχαν ήδη επιβεβαιωθεί ως νεκροί, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους της οικογένειας και σηματοδοτώντας τη στιγμή που άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής, η οποία παραμένει ανεξίτηλη για τον Κλάιντ.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Κλάιντ Χότζα

Ο Κλάιντ Χότζα μίλησε στη Daily Mail για τις ώρες αγωνίας που έζησε η οικογένεια από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την έκρηξη. Περιέγραψε το σοκ που βίωσε, αναφέροντας ότι έχασε «πάνω από τη μισή» οικογένειά του με την απώλεια του αδελφού του Φλορίν, της αδελφής του Φλόριντα, και των συντρόφων τους, Έρις Κάνι και Ίαν Κίρκπατρικ.

Σε μια συγκλονιστική δήλωσή του, ο Κλάιντ Χότζα τόνισε: «Δεν κατηγορούμε κανέναν, θέλουμε μόνο να ξέρουμε τι συνέβη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη της οικογένειας να κατανοήσει πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, σε ένα γεγονός που δεν ήταν «ταινία, ούτε εφιάλτης», αλλά «πραγματική ζωή».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos