Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από χτύπημα κεραυνού

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Λίνδο, ενώ η γυναίκα περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο στην περιοχή, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Το μοιραίο χτύπημα στη νότια Ρόδο

Η 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού, σε ένα περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου του 2026. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε συγκεκριμένα στις 14:45, κοντά στην περιοχή της Λίνδου, στη νότια Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή όταν χτυπήθηκε από τον κεραυνό. Το μοιραίο χτύπημα είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει επί τόπου.

Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος

Πιο συγκεκριμένα, η 58χρονη τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθιάρικα, η οποία βρίσκεται στα Λάερμα της Ρόδου. Τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, η γυναίκα δεν ήταν μόνη της, καθώς τη συνόδευε ο σύζυγός της.

Ο κεραυνός χτύπησε την άτυχη γυναίκα ενώ βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας τον άμεσο θάνατό της. Η παρουσία του συζύγου της επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες.

Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Μετά το χτύπημα του κεραυνού, οι παρευρισκόμενοι κάλεψαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή κλήθηκε ασθενοφόρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην 58χρονη τουρίστρια.

Ωστόσο, παρά την ταχύτητα ανταπόκρισης του πληρώματος του ασθενοφόρου, κατά την άφιξή τους διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό. Οι προσπάθειες για την παροχή βοήθειας δεν κατέστησαν δυνατές, καθώς ο θάνατος είχε επέλθει πριν την άφιξη των διασωστών.

Η διερεύνηση των αιτιών από τις αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές της Ρόδου έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό. Στόχος είναι να καταγραφούν όλα τα δεδομένα και να εξακριβωθούν οι λεπτομέρειες που οδήγησαν στον θάνατο της 58χρονης τουρίστριας από το χτύπημα του κεραυνού.

Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και την εξέταση του τόπου του συμβάντος, προκειμένου να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η τραγωδία στα Λάερμα της Ρόδου, ώστε να ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki