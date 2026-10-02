Η υπόθεση ομαδικού βιασμού στο Cornell ξανανοίγει: Ευθύνες πέρα από τους επτά δράστες

Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell έχει επανέλθει στο προσκήνιο, στρέφοντας τα βλέμματα στους επτά κατηγορούμενους που φέρονται να την έσυραν, την ανάγκασαν να κάνει χρήση κεταμίνης και την κακοποιούσαν σεξουαλικά επί ώρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ευθύνη για το περιστατικό δεν περιορίζεται μόνο στους επτά βασικούς δράστες, αλλά επεκτείνεται και σε ένα ευρύτερο σύστημα που φέρεται να απέτυχε να προσφέρει την απαραίτητη προστασία, καθώς και σε δεκάδες άτομα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας που γνώριζαν τα γεγονότα.

Η επανεκκίνηση της υπόθεσης και οι βασικοί κατηγορούμενοι

Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού της φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Cornell, η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, άνοιξε ξανά, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα στοιχεία και ερωτήματα. Τα βλέμματα είναι δικαίως στραμμένα στους επτά άνδρες που κατηγορούνται για την πράξη. Αυτοί φέρονται να παρέσυραν τη φοιτήτρια, την ανάγκασαν να κάνει χρήση κεταμίνης και στη συνέχεια την κακοποιούσαν σεξουαλικά για πολλές ώρες. Οι επτά αυτοί άνδρες αναγνωρίζονται ως οι κύριοι ενορχηστρωτές της υπόθεσης, φέροντας την πρωταρχική ευθύνη για την κακοποίηση.

Η είδηση για την αγωγή, η οποία δημοσιοποιήθηκε αρχικά από την εφημερίδα Cornell Daily Sun, που εκδίδεται από φοιτητές, έδωσε νέα ώθηση στην υπόθεση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. Η επανεκκίνηση της διαδικασίας υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι πτυχές που συνέβαλαν στην τραγική αυτή εξέλιξη, πέρα από τις άμεσες ενέργειες των δραστών.

Οι ανεπαρκείς κυρώσεις από το πανεπιστήμιο

Μία από τις πτυχές που εγείρουν ερωτήματα αφορά την αντίδραση του Πανεπιστημίου Cornell. Φέρεται ότι το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν κατάφερε να προστατεύσει αποτελεσματικά τη φοιτήτρια, καθώς οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους κρίνονται ως ανεπαρκείς. Συγκεκριμένα, από τους επτά άνδρες που εμπλέκονταν στην υπόθεση, μόνο δύο αποβλήθηκαν από το ακαδημαϊκό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών.

Για ορισμένους από αυτούς, οι ποινές περιλάμβαναν την επιβολή αναστολής φοίτησης ή την υποχρέωση να παρακολουθήσουν κάποιο ειδικό σεμινάριο. Ακόμη πιο ενδεικτικό της φερόμενης ελλιπούς αντιμετώπισης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Cornell Daily Sun, ζητήθηκε από τους κατηγορούμενους, ως μέρος της ποινής τους, να γράψουν μια έκθεση. Αναφέρεται ότι τέσσερις παράγραφοι ήταν αρκετές ως «τιμωρία» για την πράξη του ομαδικού βιασμού, γεγονός που υποδηλώνει μια ακαδημαϊκή προσέγγιση σε ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Το νομικό πλαίσιο της Νέας Υόρκης

Ένα επιπλέον σημείο ευθύνης, το οποίο αναδεικνύεται από την υπόθεση, εντοπίζεται στο ποινικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Ο ισχύων νόμος για τη σεξουαλική κακοποίηση στην πολιτεία ορίζει ότι ένα άτομο θεωρείται θύμα βιασμού λόγω «ψυχικής ανικανότητας» μόνο εάν το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά του χορηγήθηκαν εν αγνοία του ή παρά τη θέλησή του. Αυτή η συγκεκριμένη διατύπωση του νόμου δημιουργεί ένα σημαντικό νομικό κενό, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την έκβαση παρόμοιων υποθέσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω πρόβλεψη αφήνει «ξεκρέμαστα» τα άτομα εκείνα που, ενώ έχουν καταναλώσει με δική τους ευθύνη αλκοόλ ή άλλες ουσίες, δεν έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για μια σεξουαλική πράξη. Αυτό το νομικό πλαίσιο φέρεται να δυσχεραίνει την ποινική δίωξη και την απόδοση δικαιοσύνης σε περιπτώσεις όπου η συναίνεση απουσιάζει, αλλά η κατανάλωση ουσιών ήταν εκούσια, δημιουργώντας μια περίπλοκη νομική κατάσταση για τα θύματα.

Η σιωμή και η φερόμενη συνενοχή των φοιτητών

Η επόμενη πτυχή ευθύνης, όπως αναφέρεται, αφορά τη στάση και τη φερόμενη συνενοχή ενός μεγάλου αριθμού φοιτητών του πανεπιστημίου. Φέρεται ότι μια φωτογραφία του θύματος μαζί με τους επτά δράστες, η οποία διαφήμιζε «δωρεάν σεξ», αναρτήθηκε σε μια ομαδική συνομιλία. Στη συγκεκριμένη συνομιλία συμμετείχαν επιπλέον 50 άτομα, πέραν των ίδιων των δραστών, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρεία διάδοση των πληροφοριών.

Οι θύτες φέρεται μάλιστα να προσκαλούσαν τα μέλη αυτής της ομαδικής συνομιλίας να συμμετάσχουν στον ομαδικό βιασμό. Η ύπαρξη αυτής της συνομιλίας, η διάδοση της φωτογραφίας και η μη καταγγελία των γεγονότων από τους 50 συμμετέχοντες εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ηθική στάση και την αδράνεια ενός μεγάλου αριθμού φοιτητών απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό και αποτρόπαιο περιστατικό. Η σιωμή αυτών των ατόμων προστίθεται στις ευθύνες που αναδεικνύονται από την επανεξέταση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Reader