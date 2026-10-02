Το νέο Peugeot E-208 GTi ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της PEUGEOT, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Η Πανελλήνια Πρεμιέρα του πραγματοποιείται σήμερα στην Auto Athina 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των παραγγελιών για το μοντέλο στη χώρα μας. Η τελική τιμή του ορίζεται στα €38.900, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται προς τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η επιστροφή ενός εμβληματικού ονόματος

Η επιστροφή των τριών εμβληματικών γραμμάτων, GTi, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την PEUGEOT. Το νέο E-208 GTi, σχεδιασμένο από την PEUGEOT Design και εξελιγμένο από την PEUGEOT Sport, μεταφέρει στη σύγχρονη, ηλεκτρική εποχή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το θρυλικό 205 GTi.

Σήμερα, αυτή η κληρονομιά συναντά την ηλεκτροκίνηση, με ένα GTi που παραμένει προσηλωμένο σε όσα καθιέρωσαν τα τρία γράμματα στην ιστορία της PEUGEOT. Αυτά περιλαμβάνουν τις επιδόσεις, την ευελιξία, τη δυναμική οδική συμπεριφορά και, πάνω απ’ όλα, την οδηγική απόλαυση.

Ηλεκτρική καρδιά και εντυπωσιακές επιδόσεις

Στην καρδιά του νέου E-208 GTi βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 281 ίππους (207 kW) και 345 Nm ροπής. Το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας είναι ειδικά εξελιγμένο, χαρακτηρίζεται ως High-Performance και λειτουργεί χωρίς περιορισμό ισχύος, ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Με αναλογία μόλις 5,5 kg ανά ίππο, το E-208 GTi επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα. Καλύπτει τα 1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση από 80 στα 120 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h.

Επεμβάσεις της PEUGEOT Sport στο πλαίσιο

Οι επεμβάσεις της PEUGEOT Sport δεν περιορίζονται μόνο στην ισχύ του κινητήρα. Το αμάξωμα του οχήματος είναι χαμηλωμένο κατά 25 mm, ενώ τα μετατρόχια έχουν αυξηθεί κατά 56 mm εμπρός και 28 mm πίσω, συμβάλλοντας στην ενισχυμένη σταθερότητα και οδική συμπεριφορά.

Το ειδικά εξελιγμένο πλαίσιο συνδυάζεται με μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ειδικά ελατήρια και αμορτισέρ που διαθέτουν υδραυλικά stops. Επιπλέον, έχει προστεθεί μια πίσω αντιστρεπτική δοκός 31mm. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την ακρίβεια, την πρόσφυση και την οδηγική απόλαυση.

Σύστημα πέδησης και δυναμική οδική συμπεριφορά

Το σύστημα πέδησης του νέου E-208 GTi περιλαμβάνει εμπρός αεριζόμενους δίσκους 355 mm, οι οποίοι συνδυάζονται με τετραπίστονες δαγκάνες που φέρουν την υπογραφή της PEUGEOT Sport. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει αποτελεσματική επιβράδυνση και αντοχή.

Στη λειτουργία Sport, το σύστημα ESP διαθέτει ειδική ρύθμιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της δυναμικής οδήγησης. Παράλληλα, η ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση απενεργοποιείται σε αυτή τη λειτουργία, προσφέροντας μια πιο άμεση και φυσική αίσθηση στον οδηγό, ενισχύοντας την αίσθηση ελέγχου.

Εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση με αναφορές GTi

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νέου E-208 GTi αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια της σχεδίασής του. Το εξωτερικό περιλαμβάνει αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με την ονομασία «Belchamp», φαρδύτερα φτερά, μια ειδική εμπρός αεροτομή και έναν πίσω αεροδυναμικό διαχύτη. Οι χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες ολοκληρώνουν τη δυναμική εμφάνιση, με σαφείς αναφορές στην κληρονομιά των μοντέλων GTi.

Στο εσωτερικό, τα sport καθίσματα διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα και αποκλειστική επένδυση, προσφέροντας στήριξη και άνεση. Οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και η κόκκινη μοκέτα ενισχύουν την σπορ ατμόσφαιρα, ενώ το compact τιμόνι με επένδυση συμπληρώνει την εικόνα, συμβάλλοντας στην οδηγική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki