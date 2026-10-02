Η Ασφάλεια Κατερίνης προχώρησε στην εξάρθρωση ενός εκτεταμένου κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους και εννέα στρατιωτικοί. Οι αρχές εκτιμούν ότι το οικονομικό όφελος της σπείρας ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συλλήψεις και ο ρόλος των στρατιωτικών

Σε 17 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η αστυνομία, μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος από την Ασφάλεια Κατερίνης. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες που αφορούσαν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται και εννέα στρατιωτικοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από αυτούς είναι υπαξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει αρχηγικό ρόλο εντός της οργάνωσης. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και εννέα ακόμη Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ένα επιπλέον στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε κρυπτονομίσματα. Αυτό γινόταν μέσω μιας πλατφόρμας η οποία, όπως αποδείχθηκε, ελεγχόταν πλήρως από την ίδια την οργάνωση.

Η σπείρα λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας, ένα σύστημα όπου κάθε μέλος που προσέλκυε νέα άτομα για επενδύσεις λάμβανε μπόνους. Τα μπόνους αυτά δίνονταν από τα αρχηγικά στελέχη, τα οποία φέρονται να είχαν τον πλήρη έλεγχο της απάτης. Αρχικά, τα μέλη της οργάνωσης έδιναν στους επενδυτές την εντύπωση ότι μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη από τις τοποθετήσεις τους. Ωστόσο, στη συνέχεια, δεν τους επέστρεφαν το κεφάλαιο που είχαν επενδύσει, οδηγώντας στην απώλεια των χρημάτων τους.

Το οικονομικό όφελος και ο αριθμός των θυμάτων

Το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η σπείρα από τη δράση της είναι περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό προέκυψε από τις επενδύσεις των θυμάτων τους.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα που διαχειριζόταν το κύκλωμα, καθιστώντας την απάτη ευρείας κλίμακας.

Η έκταση της δράσης και οι έρευνες

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή της. Για τη λειτουργία και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, είχαν δημιουργηθεί γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν γραφεία σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα. Επιπλέον, ένα από τα σημεία λειτουργίας του κυκλώματος βρισκόταν σε νησί της Δωδεκανήσου, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία γεωγραφική τους κάλυψη.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στα γραφεία της εγκληματικής ομάδας, οι αρχές κατάσχεσαν περίπου 300.000 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τη δράση της οργάνωσης. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Reader