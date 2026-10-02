Φόβοι για διαρροή αερίου στην Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα

Εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, σήμανε συναγερμός στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, οδηγώντας στην προληπτική εκκένωσή του. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται στον χώρο, καθώς υπήρχαν φόβοι για πιθανή διαρροή αερίου.

Η εκκένωση κρίθηκε αναγκαία λόγω της έντονης οσμής που υπήρχε στον χώρο, προκαλώντας ανησυχία στους υπευθύνους του σχολικού συγκροτήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου, στην οδό Ταϋγέτου, κοντά στο εν λόγω συγκρότημα.

Η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού και τις αναφορές για οσμή, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενες από έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία και τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ως μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών. Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι συνεχής, με τους ελέγχους να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αιτία του συναγερμού και οι φόβοι

Ο συναγερμός για πιθανή διαρροή αερίου ενεργοποιήθηκε λόγω της έντονης οσμής που έγινε αντιληπτή εντός του σχολικού συγκροτήματος. Αυτή η οσμή ήταν αρκετή για να προκαλέσει ανησυχία και να οδηγήσει στην άμεση απόφαση για εκκένωση, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Οι φόβοι για διαρροή αερίου ήταν ο κύριος λόγος πίσω από την προληπτική αυτή ενέργεια, καθώς η ασφάλεια των παρευρισκομένων σε έναν τέτοιο χώρο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η απόφαση των διευθυντών να προχωρήσουν στην εκκένωση ήταν καθαρά προληπτικού χαρακτήρα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Έλεγχοι σε εξέλιξη και τα πρώτα ευρήματα

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αφού έφτασαν στον χώρο, πραγματοποίησαν μια πρώτη αυτοψία στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν την προέλευση της οσμής και να εντοπίσουν τυχόν διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρά την κινητοποίηση και τους ενδελεχείς ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί διαρροή αερίου. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια της περιοχής.

Το χρονικό της Παρασκευής στην Γκράβα

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Γκράβας, στο Γαλάτσι. Η είδηση της εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και προκάλεσε εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνει Γυμνάσια και Λύκεια, αποτελεί ένα μέτρο ασφαλείας που εφαρμόστηκε με βάση τις αναφορές για έντονη οσμή και την ενεργοποίηση του συναγερμού. Οι έλεγχοι από την Πυροσβεστική και τον ΔΕΣΦΑ θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η προέλευση της οσμής και να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Ieidiseis