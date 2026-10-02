Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Λαύριο, καθώς ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) στο σπίτι της 32χρονης πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας δύο και τριών ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η 32χρονη γυναίκα είχε υποβάλει τουλάχιστον πέντε καταγγελίες κατά του πρώην συζύγου της μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η αιματηρή εισβολή στο σπίτι

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 00:15, όταν ο 32χρονος Ρουμάνος δράστης χρησιμοποίησε μια σκάλα για να ανέβει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Στη συνέχεια, με τη χρήση βαριοπούλας, έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας και κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μόλις εισέβαλε, ακολούθησε καβγάς μεταξύ του πρώην ζευγαριού και του νυν συντρόφου της γυναίκας. Οι τόνοι ανέβηκαν, με τον 32χρονο να βγάζει μαχαίρι και να επιτίθεται στους δύο ανθρώπους, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η γυναίκα φέρει τραύματα στον θώρακα και στην κοιλιά, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν τραύματα στον πνεύμονα και στην πλάτη. Έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή της κρίνεται σταθερή. Αρχικά νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, ενώ στη συνέχεια επέλεξε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική, καθώς διέθετε ιδιωτική ασφάλεια.

Ο 33χρονος σύντροφος φέρει τραύματα στην κοιλιακή, τη θωρακική και τη βουβωνική χώρα, ενώ αναφέρεται πως δέχθηκε χτυπήματα με το μαχαίρι στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ βρίσκεται στο Ασκληπιείο Βούλας και αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συναγερμός σήμανε στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να κρατηθούν οι δύο τραυματίες στη ζωή. Ο 32χρονος δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον νυν σύντροφο της κοπέλας, τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά με τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, ενώ η γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον δύο μαχαιριές.

Προηγούμενες καταγγελίες και απειλές

Η 32χρονη γυναίκα είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της τουλάχιστον πέντε φορές στην Αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ο 32χρονος φέρεται να είχε συλληφθεί συνολικά πέντε φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μάλιστα, μόλις στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026, οι αστυνομικοί του είχαν περάσει χειροπέδες, καθώς είχε απειλήσει τη ζωή της 32χρονης. Στην κατοχή του τότε είχε βρεθεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και ένας λοστός. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος από τη Δικαιοσύνη.

Μαρτυρίες γειτόνων και η προϊστορία της έντασης

Γείτονες της περιοχής περιέγραψαν μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι». Ο δράστης γνώριζε καλά το σπίτι, καθώς στο παρελθόν έμενε εκεί μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους. Φέρεται να είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του και να βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή.

Η 32χρονη είχε εγκαταστήσει panic button στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν να αποτρέψει την αιματηρή επίθεση. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki