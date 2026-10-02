Οι δύο κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη πήραν προθεσμία

Δύο κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να καταθέσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες τις επόμενες ημέρες. Η επίθεση αυτή είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Η πορεία της υπόθεσης και οι κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι, κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Η υπόθεση αφορά την εμπρηστική ενέργεια που έλαβε χώρα στην οικία της οικογένειας Νέστορα, προκαλώντας τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Εκτός από τον 29χρονο και την 26χρονη, και οι δύο συγκατηγορούμενοί τους είχαν οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας χθες, λαμβάνοντας επίσης προθεσμία για τις δικές τους απολογίες. Η δικογραφία για την υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές.

Οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, στους κατηγορούμενους αποδίδονται πράξεις όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που υποδηλώνει την πρόθεση πρόκλησης θανάτου, ακόμη και αν αυτή δεν ήταν ο πρωταρχικός στόχος αλλά ένα πιθανό αποτέλεσμα της ενέργειας.

Επιπλέον, οι κατηγορίες επεκτείνονται και σε αδικήματα που αφορούν την τρομοκρατική οργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την πιθανή σύνδεσή της με οργανωμένες εγκληματικές ενέργειες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών και εμπρησμό, οι οποίες συνθέτουν το πλαίσιο της εγκληματικής δράσης που εξετάζεται.

Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο

Την ίδια ημέρα που οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια, πραγματοποιήθηκε το πρωί συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους δύο προσωρινά κρατούμενους. Η παρουσία τους σηματοδότησε το ενδιαφέρον και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση στην τοπική κοινωνία και πέρα από αυτήν.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν έξω από το κτίριο των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες υπό τις οποίες αυτή αντιμετωπίζεται από διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Η σημασία των συμπληρωματικών απολογιών

Οι συμπληρωματικές απολογίες των κατηγορουμένων θεωρούνται κρίσιμες για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσω αυτών, οι δικαστικές αρχές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η φονική επίθεση. Η αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων, με την προσθήκη του νόμου περί τρομοκρατίας, προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στη διαδικασία και ενδεχομένως επηρεάσει τις ποινές που θα επιβληθούν.

Η ανακρίτρια θα εξετάσει προσεκτικά τις νέες καταθέσεις, καθώς και τα υπάρχοντα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εμπλοκή του κάθε κατηγορούμενου. Η προθεσμία που δόθηκε στους κατηγορούμενους τους παρέχει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους με τους συνηγόρους τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit