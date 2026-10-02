Κατερίνη: Εξαρθρώθηκε σπείρα απάτης με κρυπτονομίσματα, 17 συλλήψεις και χιλιάδες θύματα

Μία πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές μέσω κρυπτονομισμάτων. Η σπείρα αποκόμισε παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα επενδύσεων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Η αποκάλυψη της μεγάλης απάτης

Οι αστυνομικές αρχές της Κατερίνης, μετά από μία εκτεταμένη και πολύμηνη έρευνα, κατάφεραν να αποκαλύψουν την εγκληματική ομάδα. Η δράση της σπείρας αφορούσε την εξαπάτηση χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι προσέλκυονταν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Το παράνομο όφελος που υπολογίζεται ότι αποκόμισε η ομάδα ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βασιζόταν στην υπόσχεση υψηλών αποδόσεων, ένα δέλεαρ που αποδείχθηκε καταστροφικό για τους επενδυτές. Η έρευνα των αρχών έφερε στο φως το εύρος της δράσης τους και τον αριθμό των θυμάτων που έπεσαν στην παγίδα της απάτης.

Συλλήψεις και εμπλεκόμενα πρόσωπα

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την εξάρθρωση της σπείρας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 17 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που υποδηλώνει την πανελλαδική εμβέλεια της δράσης της ομάδας. Μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί.

Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των εμπλεκόμενων προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές σε 26, αναδεικνύοντας το μέγεθος και την οργανωτική δομή της εγκληματικής ομάδας.

Ο τρόπος δράσης με χαρακτηριστικά «πυραμίδας»

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να λειτουργούσε με χαρακτηριστικά «πυραμίδας», ένα σύστημα που είναι γνωστό για την απάτη του. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προσέλκυαν πολίτες με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, δημιουργώντας ένα ψευδές αίσθημα κέρδους και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου, οι επενδυτές δεν καλούνταν απλώς να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, αλλά και να προσελκύσουν με τη σειρά τους άλλα άτομα στο σχήμα. Αυτή η πρακτική, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πυραμίδων, υποσχόταν στους αρχικούς επενδυτές αύξηση των κερδών τους μέσω της εισροής νέων συμμετεχόντων, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των θυμάτων.

Κατασχέσεις και δικαστική πορεία

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις σημαντικών πειστηρίων. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από την παράνομη δράση της σπείρας, καθώς και άλλα στοιχεία που αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μετά τις συλλήψεις, οι 17 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης. Από εκεί, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές, όπου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα βήματα.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Οι αρχές αναμένεται να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση της εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την πολύμηνη έρευνα, τον τρόπο δράσης της σπείρας και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Οι ανακοινώσεις αυτές θα προσφέρουν πληρέστερη εικόνα για το μέγεθος και τις συνέπειες της απάτης με τα κρυπτονομίσματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki