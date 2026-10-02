Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος για παράνομη συνταγογράφηση οπιούχου φαρμάκου

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να εξέδωσε παράνομα άυλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του σκευάσματος.

Η παράνομη πρόσβαση στο σύστημα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 18χρονος απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους κωδικούς, προχώρησε στην έκδοση μιας άυλης συνταγής για ένα οπιούχο φάρμακο.

Η ενέργεια αυτή φέρεται να έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, με τον νεαρό να εκμεταλλεύεται την παράνομη πρόσβαση στο σύστημα. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε για την απόκτηση των κωδικών δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω από την πηγή.

Η αποκάλυψη στο φαρμακείο του Ευόσμου

Μετά την έκδοση της παράνομης συνταγής, ο 18χρονος μετέβη σε φαρμακείο που βρίσκεται στην περιοχή του Ευόσμου, με σκοπό την εκτέλεσή της. Ωστόσο, η προσπάθειά του να προμηθευτεί το φάρμακο δεν ολοκληρώθηκε.

Οι υπάλληλοι του φαρμακείου ενημερώθηκαν άμεσα για την παράνομη ενέργεια. Η ενημέρωση προήλθε από τον πραγματικό ασθενή, για τον οποίο είχε αρχικά συνταγογραφηθεί το συγκεκριμένο σκεύασμα. Ο ασθενής έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο για την έκδοση της συνταγής, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της απάτης.

Η σύλληψη και τα κατασχεθέντα

Αμέσως μετά την ενημέρωση των υπαλλήλων του φαρμακείου, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου εντός του φαρμακείου.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης και του ελέγχου, από την κατοχή του νεαρού κατασχέθηκε ένα μπουκάλι. Το μπουκάλι αυτό περιείχε οξυκωδόνη, ένα οπιούχο φάρμακο, συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη ενέργειά του. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών/δεδομένων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, λόγω της κατοχής της οξυκωδόνης.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr